Cierre perfecto de Argentina

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Mèxico.- La leyenda sigue creciendo. Lionel Messi alcanzó 19 goles en Copas del Mundo en la victoria de Argentina 3-1 sobre Jordania, para así cerrar la fase de grupos con tres victorias.

El hombre de los primeros 45 minutos fue Giovani Lo Celso, quien disputó sus primeros minutos en un Mundial, luego de haberse quedado fuera de Qatar 2022.

Bastaron seis minutos para que la Albiceleste abriera el marcador por conducto de Lo Celso, pero el jugador argentino estaba en fuera de juego y tuvo que ahogar su grito de gol para su mala fortuna.

El del Betis no esperó mucho para, ahora sí, gritar a todo pulmón su primer gol mundialista. Para el 18´, tomó el esférico en un tiro libre para colgarlo en el ángulo.

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El asedio argentino no paraba. En el 27´, Lautaro estremeció el travesaño del arco rival, Senesi se encontró el esférico y se lanzó sin miedo, pero su rostro fue golpeado por un defensor y el árbitro marcó penalti tras revisión en el VAR.

Con media hora en el reloj, Martínez convirtió desde los 11 pasos para colocar el 2-0 en el marcador y encaminar la victoria de los actuales campeones del mundo.

En la segunda parte, Al-Tamari, conocido como el "Messi jordano", se encargó de recortar distancias al concretar una estupenda jugada colectiva al minuto 54.

Al cumplirse la hora de juego llegó, Lionel Messi entró al terreno de juego para desatar una tremenda ovación por parte de los argentinos y jordanos presentes.

El partido entró en un ritmo semilento, que ni el propio genio argentino logró revolucionar. Jordania se replegó atrás, a la espera de un balón para agarrar mal parado al cuadro sudamericano.

Aunque sus primeros minutos fueron sin mucho protagonismo, Leo frotó la lámpara y sacó una genialidad para el tercer tanto.

Con un tiro libre a su favor, el astro albiceleste tomó el esférico y anotó el tercero de la noche, su sexto gol en la Copa del Mundo de 2026 y el número 19 en la historia de los Mundiales.

El partido fue un trámite para Argentina, que se alista para su choque de dieciseisavos de final frente a Cabo Verde en Miami, en un camino que luce más que accesible.