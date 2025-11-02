Clásico empate

México.-El Clásico Regio cumplió con las expectativas. Los Rayados y los Tigres empataron (1-1) en un partido que tuvo de todo: Goles y expulsiones.

Juegazo el que se vivió en el Estadio BBVA, que dejó un punto para cada equipo y sirvió para calentar motores rumbo a la Liguilla, donde ambos ya tienen asegurada su presencia.

El árbitro central, César Arturo Ramos, controló el partido señalando cada falta, aunque no fuera tan intensa, y mostrando tarjetas amarillas para evitar una trifulca, apenas a los 17 minutos de la primera mitad.

Hasta que se vio en la necesidad de poner un alto. Jorge Rodríguez le metió un pisotón por detrás a Ángel Correa y recibió la roja de manera directa (31’).

Jesús Angulo no escarmentó en cabeza ajena y, ya con una amarilla encima, cometió una inocente falta dentro de su área que provocó que el silbante señalara la pena máxima y no dudara en mostrarle la segunda cartulina de amonestación (45’+5).

Sergio Ramos había tomado el balón para cobrar el penalti, pero Sergio Canales se lo pidió. “El Mago” no falló.

Correa, con un impresionante olfato goleador, aprovechó una jugada fortuita y consiguió la paridad (66’) en el Gigante de Acero. El campeón del mundo se estrenó en el Clásico Regio, por si algo le faltaba.