Cleveland activa a José Ramírez

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CLEVELAND.- Los Guardianes lograron arreglárselas sin José Ramírez. Preferirían no tener que hacerlo de nuevo.

El antesalista dominiano José Ramírez fue activado de la lista de lesionados de los Guardianes de Cleveland el miércoles tras perderse cinco semanas luego de una cirugía en la mano izquierda. Cleveland se mantuvo cerca de la cima de la División Central de la Liga Americana mientras él estuvo fuera, un testimonio de la profundidad y determinación del joven club.

No fue fácil.

"Las últimas cinco semanas podrían haber sido muy diferentes, y no lo fueron", dijo el mánager Stephen Vogt. "Mantuvimos la cabeza fuera del agua. Puedes usar todos los clichés que quieras, pero no dejamos que las últimas cinco semanas determinaran el resto de nuestra temporada.

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"Tuvimos algunos puntos bajos. Tuvimos algunos puntos altos, algunos intermedios. Pero estoy muy orgulloso de lo que hizo este grupo durante las últimas cinco semanas y todavía nos queda mucho trabajo".

El siete veces All-Star había estado fuera desde que se lesionó ante Detroit el 13 de junio y se sometió a una operación para extirpar el hueso ganchoso (hamate) de la mano izquierda.

Los Guardianes lograron mantenerse a flote sin el astro dominicano, con marca de 15-15 y manteniéndose al ritmo de los líderes de la división. Cleveland afrontó su juego del miércoles contra Minnesota en un empate virtual por el primer lugar con los Medias Blancas de Chicago.

Ramírez entró en la alineación titular como segundo al bate y de defensor de la tercera base en el partido del miércoles.