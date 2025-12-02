logo pulso
Continúan acusaciones entre Red Bull y Mercedes

Por AP

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
Continúan acusaciones entre Red Bull y Mercedes

Red Bull expresó su pesar el lunes tras comentarios “claramente incorrectos” que alegan que Kimi Antonelli de Mercedes había dejado pasar a Lando Norris en el Gran Premio de Qatar, influyendo en la lucha por el título de Fórmula 1, después de que el novato italiano recibiera amenazas de muerte en las redes sociales.

Norris, líder de la clasificación, estaba en el quinto lugar detrás de Antonelli hacia el final de la carrera del domingo cuando el italiano se deslizó hacia afuera y Norris lo adelantó para ocupar el cuarto puesto. Eso permitió al piloto de McLaren mantenerse 12 puntos por delante de Max Verstappen de Red Bull antes del final de la temporada este fin de semana en Abu Dabi.

El ingeniero de carrera de Verstappen, Gianpiero Lambiase, sugirió al multicampeón neerlandés a través de la radio que parecía que Antonelli había dejado pasar a Norris, y el asesor de Red Bull, Helmut Marko, afirmó que Antonelli “le hizo una señal para que pasara” en comentarios a Sky Sport Alemania.

“Los comentarios hechos antes del final e inmediatamente después del GP de Qatar sugiriendo que el piloto de Mercedes Kimi Antonelli había permitido deliberadamente que Lando Norris lo adelantara son claramente incorrectos”, publicó Red Bull en las redes sociales el lunes.

“Las imágenes de repetición muestran a Antonelli perdiendo momentáneamente el control de su auto, permitiendo así que Norris lo adelantara. Lamentamos sinceramente que esto haya llevado a que Kimi reciba abusos en las redes”, añadió.

rcedes informó que más de 1.100 comentarios descritos como “severos o sospechosos” fueron dejados en las cuentas de redes sociales de Antonelli, incluidas amenazas de muerte y comentarios deseándole daño, y más de 330 comentarios severos o sospechosos fueron dejados en las cuentas del equipo.

 por herramientas que impidieron que fueran visibles para el público y serán remitidos al organismo rector, la Federación Internacional del Automóvil.

