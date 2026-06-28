Copa NABBA San Luis 2026 cambia de sede

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Todo se encuentra listo para la celebración de la Copa NABBA San Luis 2026, certamen de fisicoculturismo que cambió de sede y se llevará a cabo este domingo 28 de junio en el Salón de Usos Múltiples del Comité Directivo Estatal del PAN, donde se espera una importante participación de atletas de diferentes categorías y edades.

La organización informó que las actividades comenzarán desde las 10:00 horas con el proceso de inscripciones y la apertura del recinto para competidores y asistentes. Posteriormente, la competencia arrancará de manera oficial a las 13:00 horas, cuando los participantes suban al escenario para buscar los primeros lugares de cada división.

El evento contará con una amplia variedad de categorías, desde competencias infantiles para niñas y niños a partir de los tres años de edad, hasta las divisiones femeniles de Bikini, Wellness, Figura y Sport Model, además de categorías para atletas principiantes, novatos y competidores de diferentes rangos de edad.

Uno de los principales atractivos de la competencia será que los campeones absolutos de las categorías Bikini y Bodybuilding obtendrán su pase para representar a San Luis Potosí en la Copa NABBA Nacional, que se celebrará el próximo 25 de julio en Puerto Escondido, donde competirán frente a los mejores exponentes del fisicoculturismo del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La organizadora del certamen destacó que, además de los reconocimientos deportivos, los participantes recibirán premios otorgados por los patrocinadores del evento, como un incentivo al esfuerzo, disciplina y dedicación que requiere la preparación para este tipo de competencias.