Cruz Azul rescata empate ante Tigres

México.- Los Tigres de la UANL, equipo en el que juega la española Jenni Hermoso, igualaron este jueves 1-1 en su visita al Cruz Azul en el partido de ida de la semifinal del Apertura de la liga femenina del fútbol mexicano.

La estadounidense Barbara Olivieri marcó por el visitante; Cruz Azul igualó con tanto de Ana García; Daniela Calderón falló un penalti.

Tigres, con mayor posesión de balón, inclinó el juego contra el área de La Máquina en los primeros 45 minutos.

Cruz Azul tuvo en el contragolpe su estrategia para intentar hacer daño con la velocidad de la estadounidense Aerial Chavarin, por la izquierda, y la llegada de la guatemalteca Ana Lucía Martínez, por el centro.

Las felinas tuvieron en Jenni Hermoso y María Sánchez a sus referentes ofensivos y obtuvieron el premio a su insistencia en tiempo de compensación, gracias a la velocidad de Sánchez, quien desbordó por izquierda y desde línea de fondo centró a la anticipación de Barbara Olivieri, quien desvió el balón desde el primer poste para el 0-1.

En el segundo tiempo, el Cruz Azul tuvo la opción de empatar en un mano a mano en el que el disparo de derecha de Lucía Martínez fue desviado por la guardameta Aurora Santiago al minuto 50.

La Máquina continuó al ataque. Al 57 una mano dentro del área de Anika Rodríguez provocó un penalti que Daniela Calderón cobró desviado a la derecha de la portería de Santiago.

Cruz Azul mantuvo el pulso; encontró la igualada al 75 en una jugada por la banda izquierda en la que la jamaicana Deneisha Blackwood envió un centro pasado que remató de cabeza Ana García a contra pie del vuelo de Aurora Santiago.

El próximo domingo, en el choque de vuelta, Tigres, que es favorito para avanzar, recibirá al Cruz Azul, equipo que dio la sorpresa en esta fase final al eliminar al campeón Pachuca en cuartos de final.