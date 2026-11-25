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Madrid.- Durante 45 minutos, el PSV Eindhoven revivió en el Bernabéu los fantasmas de 1988, hasta que Arda Güler retrasó su posición, tomó el control de la pelota y lideró una contundente exhibición del Real Madrid (5-1) para encadenar su décima victoria consecutiva.

De inicio, las seis rotaciones de Mourinho —incluida la ausencia de Bellingham— restaron fuerza al conjunto blanco ante un PSV atrevido que presionó arriba e incomodó la salida de balón. Tras varios avisos neerlandeses, el VAR señaló un pisotón de Tchouaméni sobre Miljans en el área que Perisic transformó en penalti a la media hora.

Mourinho reaccionó al descanso con un triple cambio: entraron Konaté, Huijsen y Bellingham por Tchouaméni, Militao y Rüdiger. Güler retrasó unos metros su demarcación y el partido cambió por completo. En apenas cuatro minutos, el turco inició con un taconazo la jugada que Valverde convirtió en el empate. Poco después, otro pase magistral de Güler permitió a Cucurella asistir a Bellingham, quien firmó la remontada con una volea descomunal desde la frontal.

Desatado el Madrid, Güler volvió a filtrar una asistencia para que Mbappé marcara el tercero. El delantero francés anotó también el cuarto y Vinícius cerró la goleada en el tramo final. Con veinticinco minutos inolvidables del mediocampista turco, el equipo blanco enterró sus viejas pesadillas y mantuvo el pleno de puntos en la Liga de Campeones.

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