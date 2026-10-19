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Rays se imponen a los Guardianes

Drew Rasmussen brilla y Tampa Bay aventaja 3-2 en la Serie de Campeonato

Por Agencias

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Rays se imponen a los Guardianes
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      Los Rays de Tampa Bay vencieron 3-1 a los Guardianes de Cleveland en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, tomando una ventaja de 3-2 en la serie global. El lanzador derecho Drew Rasmussen brilló en la lomita al permitir únicamente una carrera en siete sólidas entradas de labor, asegurando su segunda victoria de esta postemporada. Con este resultado, el equipo de Florida se coloca a un solo triunfo de conseguir el tercer banderín de la Liga Americana en su historia y regresar a la Serie Mundial por primera vez desde el año 2020. El crucial sexto encuentro se disputará este lunes en el Tropicana Field de San Petersburgo.

      La ofensiva de Tampa Bay atacó temprano y mantuvo una presión asfixiante sobre el pitcheo de Cleveland desde el inicio del juego. Los Rays anotaron una carrera en cada uno de los primeros tres episodios; las dos primeras frente al abridor zurdo Parker Messick —quien sufrió la apertura más corta de su carrera al lanzar solo dos entradas— y la tercera ante el relevista Tim Herrin. El cubano Yandy Díaz comandó el ataque con tres imparables y una anotación, mientras que el mexicano Jonathan Aranda y Liam Hicks aportaron dos hits y una carrera impulsada cada uno para edificar la ventaja definitiva de la escuadra local.

      Cleveland intentó reaccionar en el séptimo capítulo gracias a un sencillo productor de Chase DeLauter que remolcó a Steven Kwan, rompiendo el dominio de Rasmussen. El jardinero Kwan también destacó a la defensiva con dos jugadas clave: un out en el plato a Taylor Walls en la cuarta entrada y una espectacular atrapada contra la barda en la octava ante un batazo de Victor Mesa Jr. Sin embargo, el relevo de Tampa Bay cerró la puerta de forma contundente. Tyler Wells ponchó al peligroso José Ramírez en la octava con un corredor a bordo, y el taponero Bryan Baker retiró el noveno inning para apuntarse su 35to salvamento consecutivo, sellando la victoria definitiva cuando Travis Bazzana bateó un rodado para el out final.

      Históricamente, las estadísticas juegan a favor de los Rays: desde que las Series de Campeonato se extendieron a un máximo de siete juegos en 1985, los equipos visitantes que ganaron el quinto juego para adelantarse 3-2 han terminado ganando la serie en el 80% de las ocasiones (cuatro de cinco veces). Por el contrario, los Guardianes nunca han logrado remontar una Serie de Campeonato cuando se encuentran abajo en este mismo escenario. De ser necesario un definitivo Séptimo Juego, este se jugaría el martes, definiendo al rival de los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la Liga Nacional, en la Serie Mundial que arrancará el próximo viernes.

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