Defensa saca a flote a Vikings
Vencen con 5 goles de campo a los Dolphins que siguen sin ganar
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MINNEAPOLIS.- Los Vikings de Minnesota se mantuvieron invictos con otro despliegue dominante de su defensa y cinco goles de campo de Will Reichard, al dejar atrás sus problemas tempranos en el juego aéreo para asegurar el domingo una victoria 15-10 sobre los Dolphins de Miami que siguen sin ganar. T.J. Hockenson igualó su récord personal con 13 recepciones para 119 yardas en 13 envíos de Kyler Murray, incluida la atrapada de 8 yardas en tercera y 5 desde la yarda 10 que sentenció el partido. Hockenson estaba completamente solo y pudo haber entrado caminando a la zona de anotación, pero con buen criterio se deslizó antes de la línea de gol para consumir el reloj hasta la advertencia de los dos minutos.
Los Dolphins, que están 0-4 por primera vez desde 2019 en su primera temporada bajo el entrenador Brian Flores, quedaron golpeados por una combinación de errores no forzados y un poco de mala suerte.
El nuevo quarterback de los Dolphins, Malik Willis, completó apenas 9 de 17 pases para 85 yardas y perdió un balón suelto.
Murray terminó 27 de 37 para 247 yardas sin pérdidas de balón, pero recibió cuatro capturas para 34 yardas ante una defensa de los Dolphins.
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