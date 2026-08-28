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Definida la Fase de Champions

PSG y Barcelona afrontan un duro camino; Real Madrid tiene más fortuna

Por AP

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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      MÓNACO.- Los reinantes bicampeones Paris Saint-Germain recibirán al Manchester City y viajarán a Barcelona en la nueva edición de Liga de Campeones.

      La máxima competición de clubes realizó el jueves el sorteo de la fase de liga del torneo que reúne a 36 equipos.

      El PSG ha ganado en sus tres últimas visitas al feudo del Barsa, incluida una victoria por 2-1 en la fase de liga el pasado octubre, desde que se derrumbó en la derrota 6-1 en marzo de 2017.

      Los dirigidos por Luis Enrique volverán a enfrentarse a Aston Villa, tras una victoria en la Supercopa este mes, y visitará al debutante italiano Como, dirigido por Cesc Fàbregas, en un calendario de ocho partidos que comienza dentro de dos semanas.

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      El Real Madrid recibirá al Inter de Milán y hará dos viajes a Londres, para jugar contra Arsenal y Shakhtar Donetsk. El campeón de Ucrania disputará sus partidos como local en Stamford Bridge, donde el entrenador merengue José Mourinho fue muy querido por los hinchas de Chelsea durante dos etapas en las que ganó títulos allí.

      Por su parte, el Barsa recibirá a dos clubes ingleses: Manchester City y el Villa, campeón de la Liga Europa. También se cruzarán con el Como de Cesc, ex jugador azulgrana. Le espera un largo viaje a Azerbaiyán para enfrentar al debutante Sabah en Bakú.

      Arsenal, que perdió por penales ante el PSG en la pasada edición, recibirá al Madrid, Borussia Dortmund y Sabah, y viajará para medirse al Bayern Múnich.

      El Bayern obtuvo un segundo rival inglés, con un viaje al Manchester United, además de dos rivales noruegos: recibirá a Bodo/Glimt y visitará a Viking. El Bayern también irá al Atlético de Madrid, cuyo estadio Metropolitano albergará la final el próximo mayo.

      Liverpool tendrá expediciones al Inter de Milán y Fenerbahce en lo que parecía uno de los calendarios de ocho partidos más favorables. El Atlético volverá a ir a Anfield, donde Liverpool ganó 3-2 el pasado septiembre.

      El Atlético también jugará contra ambos equipos noruegos y es uno de los cuatro equipos que se adentrarán en el Círculo Polar Ártico para jugar en el césped artificial de Bodo/Glimt. El Dortmund, Lille y el debutante austriaco LASK también viajarán a la remota localidad pesquera, y un equipo deberá hacer el viaje en enero.

      Sabah también recibirá al Dortmund, Napoli y Slavia Praga. Los aficionados también tienen dos largos viajes desde Azerbaiyán a Inglaterra para enfrentar a Arsenal y Manchester United.

      Como tendrá un segundo viaje a España, para jugar contra el Betis de Manuel Pellegrini, además de enfrentar al Barcelona. También será local contra el PSG y al Manchester United en su estadio a orillas del lago, de postal.

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