Disputados duelos en la Liga Azteca

El sol pegó fuerte, el viento levantaba polvo sobre la cancha y las porras no dejaban de rugir. Así, entre intensidad y pasión desbordada, este pasado domingo se jugó la Fecha 4 del Torneo Mictlán 2025, categoría Ascenso Héctor Leyva, donde cada equipo dejó algo más que sudor: dejó el alma.

REPARTEN PUNTOS

El partido que abrió la jornada fue un choque de estilos. Atlético Paisanos apostó por el orden y el toque corto, mientras que Deportivo Luna buscó velocidad y profundidad. El marcador terminó 1–1, con anotaciones de Juan Diego Delgado por Paisanos y Luis Mora por Luna, ambos soltando verdaderos fogonazos para encender a sus seguidores. El árbitro fue Miguel Ángel González López.

GANÓ BIEN

El equipo que salió encendido fue Zorros del Desierto, imponiéndose con un categórico 4–0 ante Deportivo Paisanos. Rodrigo Escalante fue la figura absoluta con un hat-trick, mientras que José Luis Herrera cerró la cuenta con otro gol que levantó a los aficionados de sus asientos. El mismo juez de la jornada, González López.

RECUPERA EL BRILLO

En un partido de ida y vuelta, Deportivo Maratuz logró una victoria trabajada y espectacular por 4–2 frente a Buenavista FC. Los goles del Maratuz llegaron en un festival ofensivo protagonizado por Ulises Saldivar, José Miguel Valerio, Israel Sánchez y Ángel Sánchez. Buenavista respondió con coraje gracias a Eduardo Bravo y Juan Carlos Quistian, pero no fue suficiente para frenar la embestida azul. El encuentro fue dirigido por Juan Antonio Mendoza Rebollozo.

GOLEADA

El cierre de la jornada dejó uno de los partidos más intensos, con Alianza F.C. demostrando una contundencia admirable para derrotar 4–1 al Atlético Salazares. En la cancha brillaron Ángel Gabriel Leos, autor de un doblete, junto a Hugo Puente y Pablo Leos, quienes completaron la goleada. Por Salazares, Daniel Tobías marcó el tanto del honor en una jugada llena de coraje. El duelo fue bien manejado por el árbitro Juan A. Turrubiarte.

REPARTEN ESPECTÁCULO

Y PUNTOS

El duelo entre Real Gales y Carpintería Benja’s F.C. fue una montaña rusa de emociones. Desde el silbatazo inicial del árbitro Eduardo Alejandro Grimaldo Castillo, ambos equipos se lanzaron al frente sin especular. José Hernández, con un doblete oportuno, y Eduardo López, firmaron los tres tantos de Real Gales, que por momentos parecía tener controlado el marcador. Sin embargo, Carpintería Benja’s respondió con determinación: Jovani Martínez, en una tarde inspirada, marcó dos goles que retumbaron en la tribuna, mientras que Agustín Díaz completó el 3-3 definitivo.

FIRMA LA REMONTADA

DE LA JORNADA

En el encuentro más dramático del fin de semana, Comercializadora H.A. dio una vuelta épica al marcador para imponerse 4-3 a un Atlético de Turrubiartes que tuvo un inicio prometedor. Los de Turrubiartes habían repartido su ataque entre Hugo Rodríguez, Carlos Rodríguez y Martín Rodríguez, cada uno aportando un gol para poner a su equipo en ventaja parcial. Pero la tarde pertenecía a un solo apellido.

Alfredo Rodríguez, encendido como pocas veces, se despachó con un hat-trick memorable. Y por si fuera poco, Alfredo de Jesús Rodríguez añadió otro gol para sellar una victoria que quedará marcada como una de las más intensas de la temporada. El árbitro fue José Luis Martínez Martínez.

IMPONE AUTORIDAD

El Deportivo Doble RR no dejó espacio para las dudas y firmó una actuación sólida para derrotar 3-0 a Unión Julias, en un partido dirigido por el árbitro José Esteban Castillo Martínez. Luis Eduardo Andablo se convirtió en la figura del encuentro con un doblete contundente, mientras que Manuel Hernández cerró la cuenta con el tercer gol. Unión Julias, pese a su esfuerzo, no logró romper la muralla defensiva de un Doble RR que jugó con orden y eficacia.

SEGUNDA FUERZA

Con el arbitraje de José Socorro Gómez, Inter San José se llevó tres puntos valiosos tras derrotar 1-0 a Descendencia Bravos F.C. En un partido tenso y peleado en el medio campo, Juan José Rodríguez firmó el único tanto del encuentro, suficiente para inclinar la balanza en un choque donde las defensas fueron protagonistas.

SE IMPONE CON CARÁCTER

En otro choque intenso, Deportivo San Alberto logró un triunfo trabajado ante Deportivo Reyes Colombia. Los goles de José Luis Hernández y Héctor Ontiveros dieron forma al 2-1 final. El descuento de Alan Luna mantuvo el duelo vivo hasta el último suspiro, en un partido supervisado por José Luis Martínez Martínez, quien tuvo que estar atento ante las constantes llegadas de ambos lados.

DESATA UN VENDAVAL Y GOLEA

La actuación más arrolladora del día corrió por cuenta de Elite Titans, que con una ofensiva imparable vapuleó 7-1 a Costanzo FC. Los Titans repartieron goles a diestra y siniestra: Luis Martínez y Óscar Mireles marcaron doblete cada uno, mientras que Antonio Mireles, Diego Mireles y Juan de Dios cerraron la fiesta. Oliver Solís descontó para Costanzo, en un partido dirigido por José Socorro Gómez, quien tuvo una tarde movida con tanto festejo.

TRIUNFA CON LO JUSTO

Con un gol solitario de Ángel Marmolejo, Cuates de Puebla derrotó 1-0 a Los Muchachos de Don Beto en un duelo dominado por la tensión y las jugadas físicas. El árbitro Víctor Escoto mantuvo el orden en un encuentro donde cada balón se disputó como si fuera el último.

GANA CON LA MÍNIMA

Carpintería Gody F.C. dio cátedra de orden y contundencia frente a Atlético Maracruz. Con tantos de Misael González, Juan Contreras y Luis Rosino, Gody firmó un 3-0 claro y convincente.El partido estuvo bajo la conducción del árbitro José A. Turrubiartes.

SE IMPONE CON DOBLETE

Para cerrar la jornada, Spartanos F.C. derrotó 2-0 a Deportivo Cachorros con una actuación brillante de Yael Aldrete, autor de los dos goles del encuentro. El silbante José Esteban Castillo Martínez supervisó un partido donde Spartanos dominó con orden y mejor juego colectivo.