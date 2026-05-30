Djokovic es eliminado en R. Garros

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PARÍS.- Habrá un nuevo campeón masculino en el Abierto de Francia después de que Novak Djokovic siguió a Jannik Sinner al quedar eliminado en Roland Garros el viernes en un duelo de cinco sets.

El adolescente brasileño Joao Fonseca venció al ganador de 24 títulos de Grand Slam Djokovic 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 en la tercera ronda para que continuaran las sorpresas de torneo. El jueves el número 1 Sinner —subcampeón del año pasado— perdió ante el 56to del ranking, el argentino Juan Manuel Cerundolo.

La más reciente búsqueda de Novak Djokovic para incrementar su récord a 25 títulos de Grand Slam terminó y fue apenas la segunda vez que sucumbe después de ir arriba por dos sets, y la otra también ocurrió en París en la temporada de 2010.

Junto con los veteranos Marin Cilic y Stan Wawrinka, todos los ganadores de majors en el cuadro masculino están fuera, lo que garantiza que un nuevo par de manos levantará el trofeo de la Coupe des Mousquetaires el 7 de junio en la cancha Philippe-Chatrier.

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El serbio de 39 años se fue apagando a medida que la cancha se volvió más lenta con el fresco de la noche.

"Duro para mí perder", dijo Djokovic. " Apenas me sostenía sobre las piernas hacia el final del encuentro".

En el último juego, Djokovic tuvo un punto de quiebre para ponerse 6-6, pero Fonseca cerró su servicio con tres aces consecutivos y se convirtió en el primer adolescente en vencer a Novak Djokovic en un torneo de Grand Slam.

"Simplemente disfruté estar en la cancha y fue un placer. Es la primera vez que entro a la cancha contra él", dijo Fonseca. "Todavía pensamos que tiene 20. Al final del partido creo que él estaba en mejor forma que yo, es una locura".

Fonseca felicitó a su madre —que se encontraba entre el público— por su cumpleaños y agradeció a todos los brasileños ahí presentes.