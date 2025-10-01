Domina G. Crochet a la artilleríayanqui

NUEVA YORK.- Garrett Crochet lució imponente al cubrir casi ocho innings, Aroldis Chapman apagó un incendio con las bases llenas sin outs en el noveno y los Medias Rojas de Boston voltearon la pizarra para vencer el martes 3-1 a los Yankees de Nueva York en la serie de comodines de la Liga Americana.

Los Medias Rojas hicieron el daño frente al vulnerable bullpen de Nueva York: el bateador emergente Masataka Yoshida conectó un sencillo remolcador de dos carreras ante Luke Weaver en el séptimo acto y Alex Bregman añadió un doble impulsor contra David Bednar en el noveno.

En el montículo del Yankee Stadium para su primera apertura de playoffs, Crochet permitió un jonrón a Anthony Volpe en el segundo episodio. Pero el zurdo de Boston procedió a retirar a 17 bateadores seguidos. Quedó con marca de 4-0 este año contra los Yankees con una faena de 11 ponches sin boletos en siete innings y dos tercios al totalizar un tope personal de 117 lanzamientos.

Enfrascado en un duelo de ases zurdos con Max Fried, Crochet estiró su racha de bateadores retirados hasta que Volpe le conectó un sencillo con un out en el octavo. El a lanzamiento de Crochet fue el más rápido de su noche, de 100.2 mph, uno que Austin Wells vio pasar para el tercer strike.

En busca de un as para su rotación, los Medias Rojas obtuvieron a Crochet mediante un canje con los Medias Blancas de Chicago en diciembre y procedieron a darle una extensión de seis años por 170 millones de dólares.

Chapman, otrora lanzador de los Yankees, entró en relevo de Crochet y fue penalizado por lanzar a primera, acción que permitió a Volpe avanzar a la intermedia. El cubano sofocó la amenaza al retirar al panameño José Caballero con un elevado.

Nueva York congestionó las bases en el noveno con sencillos seguidos de Paul Goldschmidt, Aaron Judge y Cody Bellinger sin outs ante Chapman. Pero el cerrador cubano sacó out a los siguientes tres bateadores: Giancarlo Stanton (ponche), Jazz Chisholm Jr. (elevado) y Trent Grisham (ponche) para silenciar al Yankee Stadium.

Boston intentará liquidar la serie al mejor de tres encuentros con el derecho dominicano Brayan Bello (11-9, 3.35 de efectividad) como abridor el miércoles ante el zurdo Carlos Rodón (18-9, 3.09) por los Yankees.

El ganador del primer partido ha avanzado en las 12 anteriores series de comodines, 10 de las cuales han acabado en barridas.

El bullpen de Nueva York estropeó la brillante apertura de Fried, quien sostuvo una blanqueada a lo largo de seis entradas y un tercio.

Weaver relevó con un hombre en circulación y se colocó encima de Ceddanne Rafaela en la cuenta por 0-2, pero acabó transfiriéndole con 11 lanzamientos.