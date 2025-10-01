Dominan pedalistas potosinos Serial Licivilla

Con una actuación contundente, los ciclistas y pupilos del coach Fredy Posadas brillaron en la Novena Etapa del Serial “Licivilla”, al conquistar los tres primeros lugares de la categoría Elite, además del primero y tercer puesto en Novatas Femenil.

En la categoría elite varonil, el podio fue completamente dominado por el equipo de Posadas: Yoshua Emmanuel Ortiz Contreras se quedó con el primer lugar, seguido por Kevin Alberto Hernández López en la segunda posición y José María Alcocer en la tercera.

En elite femenil, el triunfo correspondió a Valeria Cruz, escoltada por Laura Estephania Puente en el segundo lugar y Rosario González en el tercero.

La categoría Novatas Femenil también tuvo protagonismo de las dirigidas por Posadas, con Jimena Méndez Sánchez en lo más alto del podio, Mariana González en la segunda plaza y Georgina Posadas Gallo cerrando el podio.

En otros resultados, Aarón Juárez se llevó el primer puesto en Novatos Varonil, seguido por Santiago Martínez y Francisco Chiwo. En Master 60, los honores fueron para Raymundo Rincón, acompañado por Jorge Chávez y Martín Lino.

En Master 50, el ganador fue Sergio Ramírez, seguido de Martín Leija y Humberto Gómez; mientras que en Master 40 el primer sitio fue para Abundio Guerrero, dejando en segundo a Antonio Aldape y en tercero a Aureliano Sánchez.