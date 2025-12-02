Donovan Mitchell lidera a los Cavaliers

INDIANÁPOLIS.- Donovan Mitchell anotó 43 puntos para llevar a los Cavaliers de Cleveland a una victoria de 135-119 sobre los Pacers de Indiana el lunes por la noche.

Mitchell, quien encestó 16 de 27 tiros de campo, también logró nueve rebotes y seis asistencias. Jaylon Tyson sumó 27 unidades con diez de 13 en tiros y un máximo de equipo de 11 rebotes. Evan Mobley y DeAndre Hunter anotaron 13 cada uno para los Cavs.

Pascal Siakam consiguió 26 tantos para Indiana, y Andrew Nembhard anotó 21.

Garrison Mathews, quien firmó un segundo contrato de diez días el lunes con los Pacers, añadió 15 puntos, acertando sus tres intentos desde la línea de tres puntos. Jay Huff también anotó 15.

Los Cavaliers lanzaron con un 51% de efectividad desde el campo, mientras que los Pacers lo hicieron con un 49%. Cleveland tuvo una ventaja de 48-36 en rebotes. Indiana tuvo 14 pérdidas de balón, seis más que sus rivales.

Cleveland lideró por 21 en dos ocasiones, la última vez con un 53-32 antes de conformarse con una ventaja de 66-54 al medio tiempo. La única ventaja de los Pacers fue 2-0. Hunter puso a los Cavaliers adelante de manera definitiva con un 5-2 gracias a un triple.

Los equipos lanzaron casi igual en la primera mitad, ya que los Pacers estaban al 50% y los Cavaliers al 49%. La diferencia fue que Cleveland tuvo una ventaja de 27-15 en rebotes y cometió solo tres pérdidas de balón, mientras que los Pacers tuvieron ocho.

Los Pacers estaban detrás 99-90 después de tres cuartos. Los Cavaliers anotaron los primeros cinco puntos del último cuarto y mantuvieron un margen cómodo el resto del juego.