Dos preseas más en luchas asociadas
Zashka Ruiz y Jazmín Pérez se cuelgan el bronce en sus categorías
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La delegación de San Luis Potosí continúa incrementando su cosecha de medallas dentro de la Olimpiada Nacional 2026, luego de obtener dos nuevas preseas en la disciplina de luchas asociadas gracias a la destacada actuación de sus representantes.
Las medallas de bronce fueron conquistadas por Zashka Ruiz Carrizales, en la división de 72 kilogramos, y Jazmín Alejandra Pérez García, en la categoría de 65 kilogramos, quienes tuvieron una sobresaliente participación durante la competencia nacional.
Ambas atletas demostraron gran nivel competitivo, entrega y disciplina en cada uno de sus combates, logrando subir al podio y aportar nuevos resultados positivos para la delegación potosina en la máxima justa deportiva juvenil del país.
Con estas dos preseas, San Luis Potosí ya supera las 100 medallas obtenidas en la Olimpiada Nacional 2026, reafirmando el crecimiento deportivo y el talento de las y los atletas del estado en distintas disciplinas.
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La delegación potosina de luchas asociadas continúa destacando a nivel nacional, reflejando el trabajo constante de preparación y desarrollo deportivo que se realiza en San Luis Potosí para fortalecer el alto rendimiento juvenil.
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