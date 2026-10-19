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El Real Madrid aplasta al Sevilla

Kylian Mbappé brilla y colabora con dos goles para el cuadro Merengue

Por AP

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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El Real Madrid aplasta al Sevilla
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      MADRID.- Kylian Mbappé anotó un hermoso gol y convirtió un penal para ayudar al Real Madrid a vencer al Sevilla el domingo 4-1 a pesar de la ausencia del suspendido Vinícius Júnior en La Liga.

      Madrid subió al tercer lugar detrás del Atlético de Madrid y el líder Barcelona.

      Mbappé controló el balón mientras giraba el cuerpo y luego usó un toque rápido para deshacerse de un defensor antes de rodear al portero del Sevilla Odysseas Vlachodimos para anotar el segundo gol del Madrid a los 37 minutos en el Estadio Santiago Bernabéu.

      La superestrella francesa luego convirtió un penalti al 63.

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      Arda Guler le había dado la ventaja al Madrid al 30 con un disparo a la escuadra. Yan Diomande selló la victoria al 82 después de que Manu Bueno acercó al Sevilla, que es sexto en la clasificación.

      El gol de Guler llegó minutos después de una revisión del VAR de un incidente que involucró al Peque del Sevilla. No resultó en tarjeta roja a pesar del aparente codazo del mediocampista del Madrid.

      La victoria dejó al Madrid a un punto del Atlético y a seis puntos del Barcelona, que superó el sábado 5-2 al Real Betis. Vinícius cumplía el primero de su suspensión de cuatro partidos por tirar del cabello a un rival y encarar de forma agresiva al árbitro.

      CELTA VUELVE A LA SENDA 

      DEL TRIUNFO EN LA LIGA

      El Celta Vigo venció el domingo 2-1 a Alavés en casa para lograr su segunda victoria de la temporada en todas las competiciones. El resultado dejó a Celta en el octavo lugar, con 11 puntos, los mismos que Alavés, séptimo, que ganó tres de sus primeros cuatro partidos de liga pero no ha ganado en cinco consecutivos.

      Osasuna derrotó 2-0 a Racing Santander, en el primer partido de Jagoba Arrasate de regreso como entrenador del Osasuna. Sustituyó al despedido Luis Ramis tras una racha de cinco partidos sin ganar.

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