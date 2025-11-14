Emmanuel Clase se declara no culpable

El lanzador dominicano Emmanuel Clase, figura de los Cleveland Guardians, compareció este jueves ante un tribunal federal de Brooklyn, donde se declaró no culpable de los cargos que lo acusan de haber aceptado sobornos para beneficiar a apostadores con información privilegiada sobre sus lanzamientos.

De acuerdo con la fiscalía estadounidense, Clase habría recibido miles de dólares de dos apostadores —también dominicanos— a cambio de lanzar bolas fuera de la zona de strike o de ajustar la velocidad de sus envíos para cumplir con apuestas en vivo (“prop bets”) durante partidos de Grandes Ligas. Los fiscales alegan que estas maniobras generaron al menos 460,000 dólares en ganancias ilícitas para los involucrados.

El cerrador de 27 años, tres veces All-Star y dos veces ganador del premio al Relevista del Año de la Liga Americana, fue arrestado en el Aeropuerto John F. Kennedy tras llegar desde República Dominicana. Fue liberado más tarde tras pagar una fianza de 600,000 dólares, entregar su pasaporte y aceptar restricciones de movilidad que limitan sus viajes a los estados de Nueva York y Ohio. También deberá someterse a monitoreo por GPS y abstenerse de cualquier actividad de apuestas.

Durante la audiencia, Clase se mostró sereno, respondió únicamente con “sí” o “no”.

