¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La futbolista del Atlético de San Luis Femenil, Enyerliannys Higuera, recibió un nuevo llamado para integrar la Selección Nacional Femenil de Venezuela, con la que participará en la próxima Fecha FIFA, programada del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2026. La atacante potosina volverá a representar a su país en una concentración internacional que contempla tres compromisos amistosos de alto nivel.

El combinado venezolano, dirigido por Ricardo Belli, iniciará su actividad el próximo 27 de noviembre frente a Francia, en la ciudad de Nancy. Posteriormente, se medirá ante Marruecos el 1 de diciembre en París, mientras que cerrará su participación el 4 de diciembre frente a España, en La Coruña, como parte de su preparación internacional. La convocatoria llega después de un destacado Apertura 2026 para Higuera con las potosinas, donde acumuló mil 200 minutos de participación y consiguió 15 anotaciones, resultado que la convirtió en subcampeona de goleo del certamen. Estas cifras la consolidaron como una de las principales referentes ofensivas del Atlético de San Luis Femenil y una de las futbolistas más destacadas del campeonato.

Con este nuevo llamado internacional, Enyerliannys Higuera tendrá la oportunidad de continuar mostrando su talento con la camiseta de Venezuela, además de medirse ante selecciones de importante trayectoria en el futbol femenil. Su convocatoria representa también un reconocimiento al rendimiento que ha mantenido durante su participación en la Liga MX Femenil.