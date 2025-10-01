Errores le pasan factura a Guardianes

CLEVELAND.- El inicio de la postemporada de Gavin Williams con los Guardianes de Cleveland el año pasado salió mal. Su segunda aparición en los playoffs pudo haber sido más dolorosa.

Williams ponchó a ocho y dispersó cinco hits en más de seis entradas, pero acusó un par de carreras sucias que permitieron a los Tigres de Detroit superar 2-1 a Cleveland n el Juego 1 de su serie de comodines de la Liga Americana el martes.

Los errores cometidos por el jardinero derecho puertorriqueño Johnathan Rodríguez en la primera entrada y el primera base dominicano Jhonkensy Noel en la séptima marcaron la diferencia en el primer partido de la serie al mejor de tres en el Progressive Field.

“Así suelen salir las cosas en el juego a veces”, dijo Williams, encogiendo los hombros frente a su casillero. “Realmente no puedo pensar en eso. Si hay un error, ¿a quién le importa?”.

Pero en este caso, sí importaron y mucho.

El derecho se convirtió en el primer pitcher en perder un juego de postemporada mientras trabajaba seis o más entradas sin permitir carreras merecidas desde que Stephen Strasburg, derecho de Washington, lo hizo en el Juego 1 de la serie divisional de la Liga Nacional de 2017 contra los Cachorros de Chicago.