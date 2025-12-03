España campeona de Nations League

España gana la final de la Liga de Naciones Femenina 3 a 0 frente a la selección alemana en una final que comenzó con sensaciones parejas para ambos conjuntos pero que a escasos 25 minutos del final se convirtió en una fiesta de goles para España en casa, logrando convertirse por segunda vez en única campeona de la competición hasta la fecha.

Las de Sonia Bermúdez comenzaron el encuentro con mucha fuerza. Los primeros minutos de esta gran final tuvieron dos ocasiones claras: una que salió fuera y otro de Alexia Putellas de cabeza, que fue atajado por la cancerbera alemana, Berger. En el 6’ llegó la primera ocasión clara del conjunto germano con un disparo largo, que acabó por detrás del travesaño. La primera cartulina amarilla del partido la vio Mapi León en el minuto 12 por un empujón sobre Anyomi. La falta que chutó Gwinn hacia el centro del área, no consiguió encontrar con éxito a su compañera quien perdió el balón.

Durante los siguientes minutos, las jugadoras del conjunto alemán consiguieron mantener la posesión del balón y llegar varias veces al área rival. Esto no duró demasiado, ya que en el 22’ Esther regaló a España una ocasión clarísima con un golpe casi de chilena pero que logró interceptar Berger. En el 24’ Olga Carmona logró despejar exitosamente un balón en la zona de penalti, lo hubiera sido un balón envenenado en favor de las de Wück.

Llegamos al descanso con un 0 a 0 en el marcador y un dominio dividido del balón. A escasos segundos del final de la primera parte Anyomi ha tenido una de las más claras sin duda del partido, pero se ha ido por el segundo palo. La suficiente precisión como para convertir. Las malas sensaciones que dejaron la ida en Alemania y la ausencia de una de las piezas más importantes del conjunto español, Aitana Bonmati han conseguido mantener la compostura y jugar con bastante equidad a Alemania.

Comenzó la segunda parte con un ritmo un poco más tranquilo, aunque con una presión más alta por parte del combinado español. En el 61’ llega el primer gol de esta inquietante final con un tanto de Claudia Pina que hizo vibrar a todo el Metropolitano. En el 66’ se realizó el primer cambio del combinado tudesco, marcharon Cerci y Anyomi y por ellas entraron Zicai y Martínez.

Tan solo 6 minutos después de que España se adelantara en el marcador, Vicky López apareció y con un disparo con rosca dio comienzo al que se convertiría un festival de goles en el estadio del Atlético de Madrid porque en el 74’ Claudia Pina marcaría el gol de su doblete en esta final de la Liga de Naciones. Un 3-0 en el marcador a escasos 15 minutos del final es una bocanada de aire para las de Sonia Bermúdez.

La Selección Española Femenina de Futbol se convierte por segunda vez consecutiva en campeonas de la Liga de Naciones Femenina.