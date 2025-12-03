Incautan carros y moto con reporte de hurto

En trabajos preventivos enfocados en inhibir delitos patrimoniales, oficiales de la Guardia Civil Estatal recuperaron dos carros y una motocicleta con reporte de robo, en este último caso también se detuvo al adolescente que conducía la unidad.

Fue al oriente de la zona metropolitana, en donde los agentes estatales detectaron circulando una motocicleta Itálika color blanco que coincidía con una reportada como robada, por lo que le marcaron el alto al conductor para la investigación.

El adolescente de 16 años de edad no pudo comprobar la posesión legal de la moto y los policías procedieron a las indagatorias, estableciendo que tenía reporte de robo en la colonia San Felipe y procedieron a asegurarla junto con el conductor.

En otro operativo, los agentes estatales también recuperaron un automóvil Volkswagen línea Jetta, color negro, modelo 1997, que tenía reporte de robo en la capital potosina, el cual fue encontrado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Por último, la División Caminos de la GCE, ubicó un automóvil Volkswagen línea Jetta, color blanco, que tenía reporte de robo en la colonia El Aguaje; se recuperó en la colonia Prados Glorieta.

Finalmente, las unidades robadas fueron remitidas ante el Ministerio Público para que sean entregadas a sus propietarios y que al menor detenido se le definiera su situación legal.