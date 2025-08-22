Exhibición de Mini Cooper, este domingo

El próximo domingo 24 de agosto se llevará a cabo en los andenes del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona la VI edición del “Día Latinoamericano del Mini”, con motivo del 66 aniversario del lanzamiento del Mini Cooper en el Reino Unido.

La celebración, que reúne a clubes de Minis clásicos y de nueva generación de países como Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, es organizada por el Club Mini Asociados México, A.C. y la revista digital Mini News.

En el caso de México, la festividad contará con la participación de clubes de Querétaro, Toluca, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Colima, Torreón, Monterrey y San Luis Potosí, siendo la capital potosina sede de una exposición que reunirá a los fanáticos y coleccionistas del icónico automóvil.

El evento se desarrollará de 11:00 a 17:00 horas, con entrada gratuita al público. Quienes deseen visitar además las salas del Museo del Ferrocarril podrán hacerlo con un costo especial de 20 pesos. Como parte del programa se incluyen dos pláticas sobre la historia del Mini, la proyección de dos películas relacionadas con el vehículo y, de manera complementaria, una exposición de cactáceas y suculentas.

