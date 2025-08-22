Nicol Guzmán logra plata en el canotaje

La canoísta bajacaliforniana Nicol Guzmán Pimentel cosechó la medalla de plata, luego de cronometrar un tiempo de 2:14.49 minutos, en la final de C1 500 metros en la segunda jornada del canotaje de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Es la segunda presea para México en la disciplina, que ya suma una plata y un bronce.

“Me siento muy agradecida con Dios, con mis padres, mi hermana, mi novio y toda mi familia. Está medalla de plata también es de ellos. Los amo con todo mi corazón. Ayer no tuve el resultado que buscaba, pero hoy volví a alinearme con la misma ilusión y las mismas ganas de ganar. Está medalla es para mí y para todos aquellos que me aman y me quieren ver triunfar”, declaró Nicol Guzmán a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

La mexicana logró el podio de honor en la última final del segundo día de competencias de canotaje. En el primer lugar llegó la brasileña Lorrane Santos, quien registró 2:12.59 minutos, en tanto que, la cubana Yisnoly López se quedó con el bronce, con un tiempo de 2:19.32 minutos.

En la final de K1-500m femenil, la neoleonesa Ana Ximena Hernández Rodríguez cerró en el cuarto lugar, con un tiempo de 2:05.13 minutos. En la misma prueba, rama varonil, el queretano Jahir Zúñiga Ramos quedó en la quinta posición, con una marca de 1:47.05 minutos.

Mientras que, el canoísta jalisciense José Enrique Gil Rodríguez se ubicó en el quinto peldaño, en la final de C1-500m, luego de registrar 1:56.76 minutos.