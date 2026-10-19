Exitosa lid atlética Nocturna Caja Real del Potosí

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Con una participación de 2 mil 100 corredores y bajo un agradable clima fresco, la noche del pasado sábado se llevó a cabo con éxito la carrera atlética nocturna Caja Real 2026, teniendo como escenario el interior del Parque Tangamanga I, con salida y meta frente al Planetario en av. Artesanos. Los participantes tomaron parte en las distancias de 3, 6 y 10 kilómetros, en una jornada que reunió a atletas de diferentes edades y niveles competitivos.

En la distancia de 10 kilómetros, dentro de la categoría Libre Femenil, la keniana Mochamah Lydia Bosibori se quedó con el primer lugar al registrar un tiempo de 40 minutos y 15 segundos. El segundo puesto fue para María Margarita Pérez Contreras, del equipo Bodokines, con 42:23, mientras que Alyson Ramírez Ceja concluyó en la tercera posición con marca de 42:30.

Por su parte, en los 10 kilómetros de la categoría Libre Varonil, Arturo Israel Reyna Tristán se llevó los máximos honores al cruzar la meta con un tiempo de 31 minutos y 41 segundos. Kalid Galván Amaya ocupó la segunda posición con 33:11, mientras que Diego Abraham Flores, representante de Joselos Team Alpha AC, completó el podio con un registro de 34:42.

En los 6 kilómetros de la categoría Libre Femenil, Esmeralda Ramos Ramos, del equipo Joselos Team, se adjudicó la victoria con un tiempo de 22 minutos y 38 segundos. Aide Laura Hernández Rivera se ubicó en el segundo lugar con 22:56, seguida de América Renata Morales Monreal, quien finalizó tercera con una marca de 23:15.

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Mientras tanto, en la rama Varonil de los 6 kilómetros, César Daniel Morales Monreal, representante de Halcones Qro, conquistó el primer lugar con un tiempo de 17 minutos y 42 segundos. Fernando Isaí Hernández González, del equipo Borregos, se quedó con la segunda posición al registrar 17:59, mientras que Jorge Iván Ramos Torres ocupó el tercer puesto con 18:03. En la categoría de Silla de Ruedas, José Alberto Arellano Martínez se llevó el primer lugar con un tiempo reportado de 21 minutos y 13 segundos. Armando Orozco Cazares finalizó en la segunda posición con 25:05, mientras que José Leonel Aguilar Morales completó el podio con 27:26, en una competencia que destacó la participación y el esfuerzo de los atletas.