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FIFA da a conocer el 11 ideal del Mundial

Por EFE

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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FIFA da a conocer el 11 ideal del Mundial
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      Miami.- Los españoles Rodri Hernández, Marc Cucurella y Pedro Porro fueron incluidos en el once ideal del Mundial 2026 revelado este miércoles por la FIFA a partir de los votos de los aficionados.

      España es junto a Francia el país más representado en el once ideal con tres jugadores cada una. El equipo galo, que cayó en semifinales contra la campeona, cuenta con la presencia de Dayot Upamecano como central, Michael Olise en el medio centro y Kylian Mbappé de extremo izquierdo.

      El delantero del Real Madrid se llevó la Bota de Oro del torneo con diez tantos y se convirtió en el máximo goleador en la historia del Mundial, con 22 dianas, por delante de Lionel Messi.

      El argentino, con ocho goles en el campeonato y subcampeón con la Albiceleste, también fue votado por los hinchas, junto a su compatriota Lisandro Martínez.

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      El once titular lo cierran el portero caboverdiano, Josimar Dias ´Vozinha´, convertido en una de las sorpresas del Mundial, el centrocampista inglés Jude Bellingham, que anotó siete goles en el torneo, y el delantero Erling Haaland, que también sumó siete tantos y alcanzó los cuartos de final con Noruega.

      Los aficionados pudieron votar a través de Internet por su once ideal y elegir la formación del equipo después de la final en la que España se impuso a Argentina (1-0).

      La alineación más votada fue un 4-3-3 integrado por Vozinha; Pedro Porro, Lisandro Martínez, Dayot Upamecano, Marc Cucurella; Rodri, Michael Olise, Jude Bellingham; Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

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