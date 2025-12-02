Fin de semana de sorpresas

La carrera por los títulos de división en la NFL se puso más reñida en la Semana 13.

Los Rams, Colts y Steelers sucumbieron el domingo. Los Eagles y Ravens perdieron el jueves. Cinco de las ocho divisiones tienen dos equipos empatados en el primer lugar o separados por menos de un juego.

En una semana en la que siete equipos no favoritos ya han ganado, los Panthers de Carolina lograron la mayor sorpresa al vencer 31-28 a los Rams de Los Ángeles.

Bryce Young completó 15 de 20 pases para 206 yardas y tres touchdowns —dos en cuarta oportunidad— para liderar a la ofensiva a 31 puntos contra la defensa más férrea de la liga. Los Rams habían permitido un promedio de 16,3 puntos por juego, el más bajo de la liga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Matthew Stafford no había lanzado una intercepción desde la Semana 3 antes de que le interceptaran dos pases, uno en la zona roja y otro que fue devuelto para un touchdown. También sufrió un balón suelto con los Rams en posición de intentar un gol de campo que hubiera empatado el marcador al final.

Los Rams, que eran favoritos por diez puntos, fueron el tercer equipo favorecido por al menos un touchdown en perder, uniéndose a Filadelfia y Baltimore.

La victoria de Houston por 20-16 en Indianápolis fijó una puja de tres equipos en el Sur de la AFC con Jacksonville.

NFC Oeste

Los Rams (9-3) llegaron liderando la división y ocupaban el puesto número uno en la conferencia. La derrota ante Carolina los dejó empatados con los Seahawks en la división, aunque Los Ángeles tiene el desempate al ganar el primer enfrentamiento. Los equipos se enfrentarán en Seattle el 18 de diciembre. Los 49ers de San Francisco (9-4) también están en la contienda. Dividieron victorias con los Rams, vencieron a los Seahawks y los recibirán en la Semana 18.

Los Bears de Chicago (9-3) tomaron el primer puesto de la NFC sobre los Rams al tener el criterio de desempate a su favor.

NFC Sur

Los Panthers (7-6) están justo detrás de los Buccaneers de Tampa Bay (7-5) y los dos equipos se enfrentarán dos veces en las últimas tres semanas.

Carolina entra en una semana de descanso mientras que los Buccaneers jugarán dos veces antes de que los Panthers inicien en Nueva Orleans en la Semana 15. Tampa Bay recibirá a los Saints el próximo domingo y a los Falcons el 11 de diciembre.

NFC Este

Los Eagles (8-4) han perdido dos seguidos mientras que los Cowboys (6-5-1) han ganado tres consecutivos.

Ambos equipos tienen difíciles juegos de visitante próximamente. Dallas juega contra Detroit (7-5) el jueves por la noche. Filadelfia visita a los Chargers de Los Angeles (8-4) el próximo lunes.

NFC Norte

El primer lugar está en juego cuando los Bears y Packers (8-3-1) jueguen en Lambeau Field el domingo. Se enfrentarán nuevamente en la Semana 16. Los Lions aún tienen una oportunidad, aunque necesitarán ayuda. Juegan en Chicago en la Semana 18 en un juego que podría tener importantes implicaciones.

AFC Este

Los Patriots (10-2) entran a su juego en casa el lunes por la noche contra los Giants de Nueva York con una ventaja de dos juegos sobre los Bills (8-4). Nueva Inglaterra ya ganó en Buffalo y los equipos se enfrentarán nuevamente el 14 de diciembre.

AFC Sur

Los Texans han recorrido un largo camino desde su inicio de 0-3. El inicio de 7-1 de los Colts es un recuerdo lejano.

C.J. Stroud regresó después de perderse tres juegos, la sofocante defensa de Houston se mantuvo en control y los Texans vencieron a los Colts como visitantes.

Los Jaguars (8-4) aplastaron a Tennessee para empatar a los Colts (8-4) mientras que los Texans (7-5) están un juego detrás. Indianápolis recibe a Jacksonville el próximo domingo en el primero de dos enfrentamientos. Houston recibe a los Colts en la Semana 18.

AFC Norte

Después de que Baltimore (6-6) perdiera ante Cincinnati el jueves por la noche para quedar medio juego detrás de Pittsburgh, los Steelers (6-6) no pudieron hacer nada a la ofensiva en una derrota 26-7 ante Buffalo.

De repente, los Bengals (4-8) están de vuelta en la carrera y tienen a Joe Burrow.

AFC Oeste

Los Broncos se mantuvieron para una victoria de 27-26 en tiempo extra en Washington, ampliando su ventaja sobre los Chargers a dos juegos con su novena victoria consecutiva.