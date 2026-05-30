logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

Fotogalería

ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Axtla, el más afectado por lluvias; cayeron 38 árboles: JEC

Confirman pequeños desgajamientos en otros municipios

Por Rubén Pacheco

Mayo 30, 2026 01:39 p.m.
A
Axtla, el más afectado por lluvias; cayeron 38 árboles: JEC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Pese a las fuertes lluvias registradas al interior del estado, no se reportaron afectaciones graves como sucedió anteriormente con puentes vehiculares, informó Francisco Reyes Novelo, titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC).

      En la precipitaciones del 21 de abril pasado, la JEC confirmó que un puente localizado en el camino de la carretera 57 al municipio de Villa de Arista, sufrió desperfectos por ello se encuentra en proceso de revisión para determinar si se demuele y reconstruye.

      Refirió que este jueves personal de la institución acudió a diferentes municipios de la región huasteca, detectándose que los daños más severos se registraron en el municipio de Axtla de Terrazas, sin que esto significará cierre de caminos o carreteras.

      Complementó que, en la entrada a la municipalidad axtlense se contabilizó la caída de 38 árboles y algunos desperfectos en barandales y contenciones de concreto.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Confirmó la detección de pequeños desgajamientos en otros municipios limítrofes, sin embargo, en cuestión de horas pudo retirarse todo el fango, piedras y demás material que se desprendió de la zona serrana.

      LEA TAMBIÉN

      Fotos | Por tormentas, más de 30 árboles caídos y daños en Axtla

      También se reportan bloqueos de vialidades; la limpieza continúa este jueves

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Axtla, el más afectado por lluvias; cayeron 38 árboles: JEC
      Axtla, el más afectado por lluvias; cayeron 38 árboles: JEC

      Axtla, el más afectado por lluvias; cayeron 38 árboles: JEC

      SLP

      Rubén Pacheco

      Confirman pequeños desgajamientos en otros municipios

      Policías retienen a menor de edad
      Policías retienen a menor de edad

      Policías retienen a menor de edad

      SLP

      Redacción

      El pequeño estaba abandonado en una calle

      En cinco meses, quejas ante DH superan a 2025
      En cinco meses, quejas ante DH superan a 2025

      En cinco meses, quejas ante DH superan a 2025

      SLP

      Redacción

      Encuentro literario de telesecundarias
      Encuentro literario de telesecundarias

      Encuentro literario de telesecundarias

      SLP

      Jesús Vázquez

      Parte del proyecto la formación de lectores y escritores