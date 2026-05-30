Axtla, el más afectado por lluvias; cayeron 38 árboles: JEC

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Pese a las fuertes lluvias registradas al interior del estado, no se reportaron afectaciones graves como sucedió anteriormente con puentes vehiculares, informó Francisco Reyes Novelo, titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC).

En la precipitaciones del 21 de abril pasado, la JEC confirmó que un puente localizado en el camino de la carretera 57 al municipio de Villa de Arista, sufrió desperfectos por ello se encuentra en proceso de revisión para determinar si se demuele y reconstruye.

Refirió que este jueves personal de la institución acudió a diferentes municipios de la región huasteca, detectándose que los daños más severos se registraron en el municipio de Axtla de Terrazas, sin que esto significará cierre de caminos o carreteras.

Complementó que, en la entrada a la municipalidad axtlense se contabilizó la caída de 38 árboles y algunos desperfectos en barandales y contenciones de concreto.

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Confirmó la detección de pequeños desgajamientos en otros municipios limítrofes, sin embargo, en cuestión de horas pudo retirarse todo el fango, piedras y demás material que se desprendió de la zona serrana.