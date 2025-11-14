Francia clasifica al Mundial 2026

Dos goles del delantero estelar Kylian Mbappé enviaron el jueves a Francia, dos veces campeona, con destino a la Copa del Mundo de 2026, gracias a una goleada en casa por 4-0 contra Ucrania. En contraste, Cristiano Ronaldo fue expulsado y Portugal tendrá que esperar al menos hasta el domingo para asegurar un boleto mundialista por séptima vez consecutiva después de caer sorpresivamente por 2-0 ante Irlanda en Dublín.

El mediocampista Michael Olise y el delantero suplente Hugo Ekitiké añadieron los otros goles en una segunda mitad dominante de Francia, subcampeona de la Copa del Mundo en 2022.

Mbappé envió tranquilamente el penalti directo al centro del arco para romper el empate a los 55 antes de que Olise se diera la vuelta en el área para anotar el segundo en el Parque de los Príncipes. Mbappé agregó su segundo tanto desde corta distancia y Ekitiké abultó luego el marcador.

TARJETA ROJA A CRISTIANO RONALDO, PORTUGAL AÚN

NO ESTÁ EN LA FIESTA

La estrella de Portugal, Cristiano Ronaldo, fue expulsado por dar un codazo al defensa de Irlanda, Dara O’Shea, en la segunda mitad de una sorprendente derrota por 2-0 ante Irlanda.

Ronaldo ahora se arriesga a una sanción de dos juegos que lo dejaría fuera del primer juego del torneo de la Copa del Mundo, si Portugal clasifica.

DOBLETE DE HAALAND

Erling Haaland anotó dos veces mientras Noruega se acercaba aún más a la clasificación para la Copa del Mundo por primera vez desde 1998 al vencer a Estonia 4-1 en Oslo. La victoria prácticamente asegura un lugar para los goleadores de Noruega en el torneo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.