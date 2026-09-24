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Gana ciclista afgana plata, se disfrazaba de hombre para entrenar

Por AP

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Gana ciclista afgana plata, se disfrazaba de hombre para entrenar
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      NAGOYA, Japón.- Lo fácil para Fariba Hashimi fue ganar una medalla de plata en la prueba de ruta de ciclismo femenino en los Juegos Asiáticos.

      Lo casi imposible para la ciclista afgana fue intentar entrenar en su país. Para hacerlo, se vestía como un hombre en un lugar donde las mujeres tienen pocos derechos.

      "Todo el tiempo cuando iba a entrenar me vestía como un chico", dijo.

      También contó que, cuando podía, se cubría el rostro para no ser reconocida.

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      "Porque a veces, cuando me reconocían, intentaban tirarme... piedra(s) o golpearme", relató.

      Hashimi ganó la plata el martes con un tiempo de 2 horas, 50 minutos y 5 segundos, lo que marcó otra etapa en un recorrido que comenzó en 2021, cuando salió de Afganistán.

      "En 2021, cuando los talibanes entraron en mi país, escapé de mi país porque quería seguir mi sueño", expresó. "Quiero mostrarles a las mujeres afganas en el mundo que... podemos tener una oportunidad".

      Hashimi habló de tener muchos sueños para las mujeres en Afganistán, sueños para ella misma y sueños que quizá tarden en hacerse realidad.

      "Estoy muy, muy feliz y estoy llena de emoción. No sé cómo puedo explicárselo", manifestó.

      "Espero que algún día regrese a mi país y recorra las calles de Kabul — y que pedalee con las mujeres, lado a lado, para compartir la misma pasión", explicó.

      "Y espero que en el futuro cambien algunas cosas", añadió.

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