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Ganan Piratas ante Yankees

Triolo y Mangum impulsan la victoria tras 11 ponches de Cole Gerrit

Por AP

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Ganan Piratas ante Yankees
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      NUEVA YORK.- Jared Triolo y Jake Mangum conectaron sencillos productores de carrera ante el puertorriqueño Fernando Cruz en la décima entrada, Jacob Gonzalez y Nick Gonzales dispararon jonrones frente a Gerrit Cole y los Piratas de Pittsburgh vencieron el miércoles 5-3 a los Yankees de Nueva York, en el primer juego de una doble cartelera de día y noche.

      Ben Rice empató el marcador con su 30mo jonrón, un batazo de tres carreras en la séptima entrada ante Carmen Mlodzinski.

      Triolo y Mangum impulsaron carreras frente a Cruz (4-4), quien permitió dos hits y otorgó dos bases por bolas. Apenas sacó un out.

      Mason Montgomery (3-3) lanzó 1 1/3 entradas sin permitir carreras y el dominicano Gregory Soto retiró a tres bateadores consecutivos para lograr su 13er salvamento en 18 oportunidades.

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      Cole retiró a sus primeros 14 bateadores antes de permitir el sencillo de Nick Gonzales y el jonrón de dos carreras de Jacob Gonzalez. Nick Gonzales añadió un jonrón solitario en la séptima ante Cole, quien en su apertura anterior permitió el jonrón de dos carreras de Max Muncy en la octava entrada que dio a los Dodgers de Los Ángeles una victoria 2-1.

      Cole ponchó a 11, su mayor cifra desde el 25 de agosto de 2023, y amplió su récord con los Yankees de juegos con ponches de dos dígitos a 29. Permitió tres carreras y cuatro hits, sin otorgar bases por bolas.

      El abridor de Pittsburgh, Mitch Keller, permitió tres hits en cinco entradas sin carreras.

      Nueva York se fue de 10-1 con corredores en posición de anotar.

      El coach de bateo de los Yankees James Rowson fue expulsado en el sexto inning por discutir luego que el panameño José Caballero fue amonestado por no ponerse listo para enfrentar a Mlodzinski con más de ocho segundos restantes. Caballero se ponchó mirando para el último out de la entrada y el manager de los Yankees Aaron Boone siguió discutiendo con el umpire principal Quinn Wolcott durante el descanso.

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