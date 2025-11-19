García finaliza 8vo. en NASCAR México

La temporada 2025 de NASCAR México llegó a su fin dejando un panorama lleno de contrastes para el cinco veces campeón Rubén García Jr., piloto del auto #88 Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, quien inició la defensa de su título con fuerza, pero terminó enfrentando uno de los años más complicados de su trayectoria reciente.

El arranque del calendario auguraba un año prometedor. García Jr. Se adjudicó la victoria en el Súper Óvalo Potosino, llevándose la primera bandera a cuadros de la temporada y convirtiéndose en el primer piloto clasificado a los Playoffs. Sin embargo, una penalización lo dejó fuera de esta ventaja inicial, marcando el comienzo de una racha adversa que deterioraría su lucha por conseguir su sexta corona.

Las primeras rondas de la campaña presentaron dificultades que pusieron en riesgo su competitividad. Para la tercera fecha, un top cuatro le permitió respirar en la clasificación general, pero al llegar la cuarta carrera los problemas se agravaron: una fractura en un dedo del pie izquierdo limitó su rendimiento, aunque logró nuevamente meterse en los primeros cuatro lugares. La lesión, no obstante, tuvo una recuperación prolongada que afectó varias competencias.

Desde la quinta fecha y rumbo al cierre de la campaña regular, la temporada se convirtió en una montaña rusa para el piloto capitalino: podios intercalados con abandonos determinantes, así como posiciones irregulares que fueron debilitando su camino al título. Sus resultados en ese tramo incluyeron décimo, quinto, segundo, onceavo, décimo, abandono, noveno, sexto y dos nuevos abandonos, un reflejo de la inestabilidad que marcó su 2025.

A pesar de ello, logró clasificar al Playoff gracias a su puntaje acumulado en la fase regular. Pero su participación en la lucha por el título se complicó de inmediato con un abandono en la fecha 10. En la ronda 11 quedó fuera del corte definitivo, quedando así sin posibilidades de pelear la corona. Finalmente, tras 14 fechas, culminó la temporada en el octavo lugar general, un resultado amargo para un piloto acostumbrado a figurar en lo más alto.

Al término de la última carrera, García Jr. reflexionó sobre un año lleno de desafíos: “Afortunadamente ya se acabó. Al principio todo parecía que iba a ser un año perfecto para refrendar el título del 2024, pero conforme avanzaban las fechas seguían pasando cosas que complicaban más y más nuestra competitividad. Ahora hay muchos cambios que hacer, tanto a nivel personal como en el equipo, para retomar el camino. Existe la mejor disposición de todos para hacer lo necesario y regresar a lo que estamos acostumbrados. Usaremos lo que queda del año para dejar atrás lo que no funcionó y empezar el 2026 con el pie derecho”, señaló.