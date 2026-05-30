Gordon completa su traspaso a Barsa
El delantero inglés se incorpora con un contrato de 5 años
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BARCELONA.- El delantero inglés Anthony Gordon se incorporó al Barcelona con un contrato de cinco años tras completar el viernes su traspaso procedente Newcastle.
El anuncio no incluyó detalles financieros. Pero, pese a sus problemas económicos, se informó que el Barsa desembolsó unos 70 millones de euros (81 millones de dólares) a Newcastle para adquirir al jugador de 25 años.
Gordon llegó a España el jueves y se sometió a un reconocimiento médico con el Barsa.
"Cuando supe que el Barsa se interesó por mi no dudé ni un momento", dijo Gordon. "Es un sueño de pequeño. Es una gran responsabilidad. No se ficha por un club así todos los días. Estoy muy emocionado".
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Gordon anotó 17 goles con el Newcastle la temporada pasada, incluidos 10 en la Liga de Campeones. Uno de esos tantos fue en la derrota ante el Barsa en los octavos de final de la Liga de Campeones.
Se trata del primer refuerzo del Barsa con miras a la temporada 2026-27. El club aspira cumplir con el ´fair play´ financiero y a reforzarse más todavía durante el verano.
"Quiero ganarlo todo", dijo Gordon. "Pero como todos en el Barcelona, tiene la Champions entre ceja y ceja. "Si me dan a escoger, quiero la sexta Champions".
Gordon integra la selección de Inglaterra para el Mundial. El primer partido de Inglaterra será contra Croacia en Arlington, Texas, el 17 de junio.
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