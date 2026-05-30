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Gran actuación de San Luis Potosí en halterofilia

Buena cosecha de medallas en la rama femenil dentro de la ON-2026

Por Romario Ventura

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Gran actuación de San Luis Potosí en halterofilia
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      La delegación potosina de halterofilia femenil tuvo una sobresaliente participación dentro de la Olimpiada Nacional 2026, al conquistar un total de seis medallas en la competencia que se desarrolla en Tepic, Nayarit.

      El balance para San Luis Potosí fue de tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce, resultados que confirmaron el gran nivel competitivo de las atletas potosinas en la máxima justa deportiva juvenil del país.

      La gran figura de la jornada fue Ana Sofía Ling Chen Castillo, quien se proclamó campeona nacional de su categoría al obtener un histórico triple oro. La atleta consiguió la medalla dorada en arranque tras levantar 80 kilogramos, posteriormente se adjudicó el oro en envión con una marca de 100 kilogramos y cerró su brillante actuación con el primer lugar en el total, acumulando 180 kilogramos. Con este resultado, Ana Sofía Ling Chen Castillo se consolidó como la mejor pesista de México en su división.

      Por su parte, Andrea Sandoval González también destacó de manera importante al aportar tres preseas más para la delegación potosina. La atleta obtuvo medalla de plata en arranque con un levantamiento de 89 kilogramos, además de una medalla de bronce en envión con 109 kilogramos y otra plata en el total, registrando 198 kilogramos acumulados.

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      La participación de las halteristas potosinas permitió seguir incrementando el medallero estatal dentro de la Olimpiada Nacional 2026, reafirmando el trabajo, disciplina y preparación de las y los atletas de San Luis Potosí.

      Con la conclusión de la actividad femenil en halterofilia, ahora será el turno de la rama varonil, que comenzará competencias a partir de este sábado en Tepic, donde San Luis Potosí buscará continuar sumando resultados positivos y mantener el protagonismo nacional en esta disciplina.

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