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Harry Kane, con el Bayern hasta 2029

Por AP

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Harry Kane, con el Bayern hasta 2029
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      MÚNICH.- Harry Kane extendió su contrato con el Bayern Múnich hasta 2029, una semana después de ganar el Balón de Oro.

      El campeón alemán anunció el jueves el nuevo acuerdo con el capitán de Inglaterra tras unas negociaciones prolongadas.

      Kane llegó al Bayern procedente de Tottenham en 2023 y su contrato debía expirar al final de esta temporada. Comentó que el esquema de un acuerdo llevaba un tiempo definido y que sólo quedaban por resolver los detalles después del Mundial. Firmó el miércoles.

      "Queremos dominar en Alemania, pero también queremos ganar la Liga de Campeones", dijo Kane. Estoy aquí hasta 2029 y estaría mintiendo si dijera que no quiero ganar al menos un título de la Liga de Campeones para entonces. Eso es presión, pero la disfruto".

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      Kane elogió a Vincent Kompany, el entrenador del Bayern, como un "fantástico técnico", pero admitió que "quizá solo se enteró esta mañana" de que se había firmado la ampliación, ya que Kompany se recupera de una enfermedad que hizo necesario que recibiera tratamiento hospitalario. Mientras eso ocurre, el Bayern ha establecido una política de mantener a Kompany al margen de las conversaciones relacionadas con el trabajo para que pueda centrarse en recuperarse.

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