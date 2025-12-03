Hermanas Álvarez: dinastía deportista

En San Luis Potosí a través del tiempo han existido dinastías de familias auténticamente deportistas, que han dejado profunda huella en el deporte potosino, como el caso de las hermanas Álvarez Domínguez, que han practicado deportes de conjunto, logrando destacar a nivel estatal, nacional y hasta internacional algunas de ellas.

Una familia absolutamente deportista formó Don Quintín Álvarez Martínez, que proveniente del municipio de Soría, Guanajuato, como el caso de otros destacados futbolistas, llegó a esta capital para laborar en la fábrica de casimires España Industrial, posteriormente conocida como Avantram.

Don Quintín que destacó ampliamente en el futbol sanluiseño, jugando con el Avantram y posteriormente como de los primeros árbitros del balompié potosino, a su llegada a tierras potosinas, conoció a Doña Juanita Domínguez, con quien contrajo nupcias, formando una numerosa familia de siete hijos, de los cuales seis de ellos fueron mujeres, Lidia, Graciela, Margarita, Alicia, Josefina, y Rocío, y solo un varón de nombre Quintín, de ellos fallecieron Lidia y Quintín el único varón, que jugó futbol.

Recién iniciaban sus estudios de secundaria en la Escuela Camilo Arriaga- ESCA- y otras en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, las hermanas Graciela, Alicia, Josefina y Margarita, empezaron a formar parte de los equipos representativos de ambas instituciones educativas, en el basquetbol dirigidas siempre por el recordado profesor J, Isabel “Oso” Hernández y en el balompié por Cuco Espinosa. .

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pronto, por su talento, habilidad y versatilidad para jugar varios deportes, las Álvarez Domínguez se dieron a conocer en las disciplinas de basquetbol, voleibol y futbol, solo les faltó el softbol para haber jugado todos los deportes de conjunto, destacando ampliamente, tan es así que luego formaron parte de las selecciones estatales, que acudieron a Juegos Estatales, Nacionales y algunas de ellas a nivel preseleccionadas, siendo compañeras de Carmen Sánchez, otra destacada basquetbolista a nivel nacional e internacional. Alicia jugó también ping pong y Roció cachibol.

Margarita que luego emigró a Estados Unidos de Norteamerica, jugó basquetbol y futbol, lo mismo Graciela, Alicia y Josefina, consiguiendo ser las pioneras del balompié potosino, cuando por allá a finales de la década de los 60´s formaron parte de los primeros equipos y de la Selección de San Luis Potosí del futbol en compañía de jugadoras como Soledad Jasso, Delia Oliver, Lupe Pesci, Mabel y Nora Amador, entre otras más, jugando en el estadio Plan de San Luis, ante un buen número de aficionados.

Las cuatro hermanas Álvarez (Chela, Mago, Jose y Licha) formaron parte del equipo Radio Mascope que patrocinaba el señor Juventino Orozco, uno de los grandes impulsores del balompié femenil de aquellos años, así mismo formaron parte de una imbatible selección San Luis que se enfrentaba a equipos de Guadalajara, Ciudad de México, Guanajuato, Zacatecas y Querétaro, a quienes se imponían.

Las Álvarez Domínguez, eran referente del deporte potosino, no solo por sobresalir a nivel estatal sino nacional, incluso la menor de ellas, Roció, que sigue jugando baloncesto y voleibol ha llegado a participar en eventos internacionales en Argentina y Suiza, poniendo muy en alto al deporte de nuestra entidad.

A las que fueron pioneras del futbol femenil sanluiseño, se les debe un reconocimiento, por ser las primeras potosinas que rompiendo tabúes y mitos, se calzaron los zapatos de juego y se atrevieron a jugar con aquellos balones de cuero durísimos, que se fabricaban en esos tiempos. Con excepción de Margarita, las demás son Maestras, ya jubiladas.

Margarita, Alicia y Rocío Álvarez Domínguez, heredaron de su señor padre Don Quintín Álvarez Martínez, y Juanita Domínguez de Álvarez, el gusto, afición y pasión por el deporte, Honor a quien honor merece, las hermanas Álvarez Domínguez, han formado una dinastía, dejando un legado a través de sus hijos, y nietos, impregnándoles esa pasión y amor por el deporte.