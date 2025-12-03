Por robo, atrapan a tres individuos en Soledad

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos sujetos que cometieron un robo en una Bodega Aurrerá y otro más que quiso meterse a hurtar a otro negocio, esto en respuesta a reportes ciudadanos.

En la Bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde, en la colonia Jardines del Valle, los agentes dieron respuesta a distintos reportes que realizó personal del establecimiento.

En el primer auxilio se informó que un individuo intentó sustraer mercancía sin pagar, después de entrevistarlo se identificó como Juan “N” de 52 años, a quien se le encontró un juego de pinzas, las cuales aseguró no poder pagar.

La segunda atención también se brindó en la misma tienda porque se detectó a un sujeto que fue sorprendido al intentar sacar un paquete de segueta, el cual ocultó para no pagar, y luego de que policías dialogaron con el señalado, éste dijo llamarse Jonathan “N” de 27 años. En ambos casos la parte afectada pidió proceder legalmente en contra de los denunciados. Por otra parte, en un local que se encuentra en Avenida Soledad, en la colonia San Felipe, el dueño solicitó la presencia de la autoridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después de que oficiales municipales acudieron al lugar, tuvieron contacto con quien se presentó como Julio “N” de 32 años, a quien el afectado señaló de ingresar a su negocio sin su permiso y romper el candado con la aparente intención de cometer un robo, por lo que manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra.