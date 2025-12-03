logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Por robo, atrapan a tres individuos en Soledad

Por Redacción

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Por robo, atrapan a tres individuos en Soledad

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos sujetos que cometieron un robo en una Bodega Aurrerá y otro más que quiso meterse a hurtar a otro negocio, esto en respuesta a reportes ciudadanos.

En la Bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde, en la colonia Jardines del Valle, los agentes dieron respuesta a distintos reportes que realizó personal del establecimiento.

En el primer auxilio se informó que un individuo intentó sustraer mercancía sin pagar, después de entrevistarlo se identificó como Juan “N” de 52 años, a quien se le encontró un juego de pinzas, las cuales aseguró no poder pagar.

La segunda atención también se brindó en la misma tienda porque se detectó a un sujeto que fue sorprendido al intentar sacar un paquete de segueta, el cual ocultó para no pagar, y luego de que policías dialogaron con el señalado, éste dijo llamarse Jonathan “N” de 27 años. En ambos casos la parte afectada pidió proceder legalmente en contra de los denunciados. Por otra parte, en un local que se encuentra en Avenida Soledad, en la colonia San Felipe, el dueño solicitó la presencia de la autoridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Después de que oficiales municipales acudieron al lugar, tuvieron contacto con quien se presentó como Julio “N” de 32 años, a quien el afectado señaló de ingresar a su negocio sin su permiso y romper el candado con la aparente intención de cometer un robo, por lo que manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Joven se paseaba en motocicleta “caliente”
Joven se paseaba en motocicleta “caliente”

Joven se paseaba en motocicleta “caliente”

SLP

Redacción

Recuperan carro robado en Mexquitic
Recuperan carro robado en Mexquitic

Recuperan carro robado en Mexquitic

SLP

Redacción

Un muerto y 9 heridos, en accidente carretero
Un muerto y 9 heridos, en accidente carretero

Un muerto y 9 heridos, en accidente carretero

SLP

Redacción

Impactaron una camioneta de personal y un tráiler en la carretera a Villa de Reyes

Incautan carros y moto con reporte de hurto
Incautan carros y moto con reporte de hurto

Incautan carros y moto con reporte de hurto

SLP

Redacción