Hermanas Cueva dominan el podio

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México.- Juntas desde la infancia y ahora también protagonistas de la élite mundial de los clavados, Mía y Lía Cueva volvieron a compartir una celebración internacional.

Las gemelas mexicanas confirmaron el extraordinario momento que atraviesan al subir nuevamente al podio en el Campeonato Mundial Juvenil, donde unas horas antes ya habían aportado medallas para la delegación nacional.

En la final del trampolín de 3 metros Grupo B (14-15 años), las tapatías ofrecieron una exhibición de precisión y complejidad técnica para firmar un histórico 1-3. Lo que deja claro que ellas son el futuro de esta disciplina, que tantas alegrías le ha dado el país en competencias de mucha trascendencia.

Lía se quedó con el título mundial gracias a una puntuación de 391.45 unidades, suficiente para dejar atrás a la china Xiangling Chen, quien concluyó con 382.60.

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Su hermana Mía, por su parte, acumuló 378.75 puntos para asegurar la medalla de bronce y completar una nueva jornada de ensueño para la familia Cueva, que volverá a casa con más de una presea, ya que, en los días anteriores, también estuvieron arriba del podio.

El resultado permitió a México alcanzar los 10 metales en la justa y mantenerse en la segunda posición del medallero, únicamente detrás de Rusia, que es bien sabido que es otras de las grandes potencias que dominan los clavados.

A falta de una jornada para el cierre del certamen, la cosecha tricolor es de tres oros, cuatro platas y tres bronces, con el dato sobresaliente de que las tres medallas doradas han tenido el sello de Mía Cueva. Por su parte, Lía también se ha colgado varias medallas, una de ellas fue precisamente junto a su hermana a inicios de semana.