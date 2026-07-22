Lanzan el primer Torneo Interempresas con causa

La Loma Centro Deportivo presentó de manera oficial el 1er. Torneo Interempresas 2026, considerado el primer torneo deportivo corporativo de San Luis Potosí, una iniciativa que reunirá a las principales empresas de la entidad en un ambiente de competencia, integración y promoción de estilos de vida saludables.

El certamen se desarrollará del 29 de agosto al 27 de septiembre y contará con la participación de compañías que competirán en siete disciplinas deportivas: Futbol 7, Basquetbol 3x3, Voleibol Mixto, Pádel, Natación, Circuito Funcional y Carreras de 3 y 5 kilómetros.

Uno de los principales atractivos de esta primera edición será la participación del Club Atlético de San Luis, que fungirá como embajador oficial del torneo. El conjunto potosino aceptó el reto de integrarse a la competencia con su equipo administrativo, que enfrentará a representantes de diversas empresas de la ciudad.

Además del aspecto deportivo, el torneo tendrá un importante objetivo social al destinar parte de sus esfuerzos en beneficio del Heroico Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, institución que también participará dentro de la competencia, fortaleciendo el vínculo entre el deporte y las causas comunitarias.

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Los organizadores destacaron que La Loma Centro Deportivo busca consolidarse como un espacio donde no solo se forman atletas de alto rendimiento, sino también un punto de encuentro para fomentar la salud, la convivencia y el trabajo en equipo entre el sector empresarial.

La convocatoria ya se encuentra abierta para todas las empresas de San Luis Potosí interesadas en participar, así como para los medios de comunicación que deseen sumarse a esta iniciativa, la cual busca consolidarse como un referente del deporte corporativo en el estado y promover la integración, la salud y la responsabilidad social a través de la actividad física.