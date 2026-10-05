Igualan los Bravos serie ante Dodgers

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

LOS ÁNGELES.- Michael Harris II conectó un triple y anotó la carrera de la ventaja gracias a un lanzamiento descontrolado del relevista Kris Bubic en la quinta entrada, y los Bravos de Atlanta vencieron 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles la noche del domingo para igualar la Serie Divisional de la Liga Nacional a un juego por bando.

El doble impulsor de Harris hacia el jardín derecho ante el relevista venezolano Edgardo Henriquez añadió una carrera de seguro con dos outs en la séptima, en un duelo que terminó convirtiéndose en un juego de bullpen para ambos equipos cuando los Bravos sacaron del partido al abridor de los Dodgers, Blake Snell, después de 3 2/3 entradas.

Harris también conectó un sencillo en la tercera, quedándose a un jonrón de completar el ciclo.

El jonrón de Max Muncy con dos strikes y dos outs ante Didier Fuentes acercó a los Dodgers 3-2 en la novena. El cerrador de los Bravos, el cubano Raisel Igelsias, consiguió su segundo salvamento después de lograr que el bateador emergente Josue De Paula elevara de foul al antesalista para terminar el juego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las carreras fueron difíciles de conseguir después de que los equipos se combinaron para cinco jonrones en la victoria 5-3 de los Dodgers en el Juego 1.

La base por bolas a Mookie Betts y el sencillo de Shohei Ohtani abrieron la quinta, y el bullpen de Atlanta retiró a los siguientes 14 bateadores consecutivos de los Dodgers.

Los Ángeles dejó a siete corredores en base en las primeras cinco entradas. Ohtani, cuatro veces MVP, no fue factor por segundo juego consecutivo: se fue de 4-1 con dos ponches.

Los Bravos recuperaron la ventaja, 2-1, con el lanzamiento descontrolado de Bubic después del triple de Harris con dos outs.

Freddie Freeman empató el juego a 1 con un jonrón solitario con dos strikes ante el relevista de los Bravos Grant Holmes en la cuarta, al enfrentar a su exequipo por primera vez en la postemporada.

Snell tuvo problemas durante toda su labor y nunca encontró el ritmo. El ganador en dos ocasiones del premio Cy Young realizó 90 lanzamientos y solo 47 fueron strikes. Permitió una carrera y tres hits, otorgó cinco bases por bolas y ponchó a cinco.

Snell necesitó 27 lanzamientos para superar la primera entrada, en la que apenas lanzó tres strikes más que bolas.