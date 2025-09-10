Indestructibles Santos subcampeón regional

Con garra, entrega y mucho corazón, los Indestructibles Santos de San Luis hicieron historia al quedarse con el subcampeonato en la Liga Oficial Regional del Bajío de Baloncesto sobre Silla de Ruedas, convirtiéndose en uno de los equipos más destacados del certamen y dejando en alto el nombre de la entidad.

El cuadro potosino firmó una participación memorable. En la sexta jornada se impusieron al representativo de Valle de Santiago, Guanajuato, para después mostrar su poderío en semifinales derrotando a los Gallos de Aguascalientes, con lo que aseguraron su boleto a la gran final.

En el duelo por el título, los Santos se midieron ante un duro rival, el Fénix de Tlaquepaque, Jalisco, en un choque intenso que mantuvo a los asistentes al filo de la butaca. Aunque la victoria se quedó en manos de los jaliscienses, el equipo potosino luchó hasta el último minuto y selló una actuación histórica con el subcampeonato.

El logro representa un paso firme en el desarrollo del baloncesto adaptado en el Club Profesional de Baloncesto y refleja el espíritu indestructible de una escuadra que demostró que la pasión por el deporte ráfaga y el esfuerzo no conocen límites.

