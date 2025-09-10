logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Indestructibles Santos subcampeón regional

Por Romario Ventura

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Indestructibles Santos subcampeón regional

Con garra, entrega y mucho corazón, los Indestructibles Santos de San Luis hicieron historia al quedarse con el subcampeonato en la Liga Oficial Regional del Bajío de Baloncesto sobre Silla de Ruedas, convirtiéndose en uno de los equipos más destacados del certamen y dejando en alto el nombre de la entidad.

El cuadro potosino firmó una participación memorable. En la sexta jornada se impusieron al representativo de Valle de Santiago, Guanajuato, para después mostrar su poderío en semifinales derrotando a los Gallos de Aguascalientes, con lo que aseguraron su boleto a la gran final.

En el duelo por el título, los Santos se midieron ante un duro rival, el Fénix de Tlaquepaque, Jalisco, en un choque intenso que mantuvo a los asistentes al filo de la butaca. Aunque la victoria se quedó en manos de los jaliscienses, el equipo potosino luchó hasta el último minuto y selló una actuación histórica con el subcampeonato.

El logro representa un paso firme en el desarrollo del baloncesto adaptado en el Club Profesional de Baloncesto y refleja el espíritu indestructible de una escuadra que demostró que la pasión por el deporte ráfaga y el esfuerzo no conocen límites.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

a todo pulso
a todo pulso

a todo pulso

SLP

Ricardo Pérez Amaral

Carter de Eagles evita suspensión
Carter de Eagles evita suspensión

Carter de Eagles evita suspensión

SLP

EFE

El tacle defensivo de los Eagles es multado por escupir a Dak Prescott

Bernal gana la 16ta. etapa de la Vuelta
Bernal gana la 16ta. etapa de la Vuelta

Bernal gana la 16ta. etapa de la Vuelta

SLP

AP

Inglaterra aplasta a Serbia
Inglaterra aplasta a Serbia

Inglaterra aplasta a Serbia

SLP

AP