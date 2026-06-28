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Inglaterra vence a Panamá y es líder

Harry Kane se convierte en el máximo goleador de los ingleses en mundiales

Por AP

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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      EAST RUTHERFORD.- De la mano de goles de Jude Bellingham y Harry Kane al inicio de la segunda mitad, Inglaterra certificó el sábado una victoria 2-0 sobre Panamá y se acomodó en la que parece ser una llave más favorable para la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

      En una tarde lluviosa y ante una afición entusiasta que apoyaba a Inglaterra, haciendo que el estadio MetLife en Nueva Jersey pareciera una sucursa de Wembley, Panamá supo mantener a raya a la potencia europea durante una primera parte sin ocasiones de peligro real, en la que Kane apenas tocó el balón en 10 ocasiones, la menor cantidad de cualquier jugador.

      Bellingham adelantó a los Tres Leones a los 62 minutos tras un tiro de esquina de Bukayo Saka. Sujetado por Jorge Gutiérrez en el área chica, Bellingham estiró la pierna izquierda y punteó el balón más allá del arquero Orlando Mosquera para su tercer gol en los mundiales y el segundo en esta edición.

      Cinco minutos después, Bellingham colgó un centro desde la banda izquierda y Kane superó en el salto a Andrés Andrade para cabecear el balón al fondo de la red y marcar su 82do gol internacional. Kane se convirtió así en el máximo goleador de Inglaterra en los anales del Mundial con su 11mo tanto, uno más que Gary Lineker.

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      Eliminada de antemano, Panamá se despidió de su segundo Mundial sin victorias, sin marcar goles y sin sumar puntos. También perdieron sus tres encuentros en su anterior presentación, en Rusia 2018.

      Los panameños emularon a Irak, Haití, El Salvador, Canadá y México —todos salvo uno de la región de la CONCACAF— como selecciones que perdieron sus primeros seis partidos en el Mundial. José Fajardo incrustó el balón en la red para Panamá en el tiempo añadido del segundo tiempo, pero le señalaron un fuera de juego.

      Con camisetas rojas en un torneo por primera vez desde que venció a Suecia en los cuartos de final del Mundial de 2018, Inglaterra terminó el grupo con dos victorias y un empate para siete puntos. Los ingleses disputarán su partido de dieciseisavos de final el miércoles en Atlanta, probablemente contra Senegal o Congo. El equipo que avance se enfrentará a México o Ecuador en la Ciudad de México.

      Si los Tres Leones hubieran caído al segundo lugar, probablemente habrían enfrentado a Colombia o Portugal, y el ganador se habría medido con España, Austria o Argelia.

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