Vicioso es detectado frente al Saucito

Por Redacción

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Vicioso es detectado frente al Saucito

En patrullajes preventivos en la explanada de la iglesia del Saucito, oficiales de la Policía Municipal realizaron la detención de un hombre que fue encontrado en posesión de droga. El implicado fue detectado inicialmente por una falta al Bando de Policía y Gobierno.

De acuerdo al reporte, fue en la calles de Villerías y las inmediaciones de la explanada, frente a la iglesia, donde los agentes de la Policía Municipal detectaron a un hombre consumiendo bebidas alcohólicas, por lo que se aproximaron para indicarle la sanción correspondiente. 

En la revisión preventiva de seguridad, se le encontró en posesión de una bolsa con marihuana con un peso aproximado de 18 gramos y una dosis de cristal. 

Ante el probable hecho constitutivo de delito, se informó a Luis Fernando “N” de 29 años, del motivo de su detención y del procedimiento correspondiente, siendo canalizado al Centro de Internamiento Municipal donde se realizó la certificación médica. 

Finalmente, los agentes municipales procedieron con la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará la situación legal del implicado.

