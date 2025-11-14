¿Jake Paul, el próximo rival de Anthony Joshua?

LONDRES.- Jake Paul podría estar a punto de enfrentar la prueba más difícil hasta ahora en su carrera de boxeo: contra el reciente campeón mundial de peso pesado Anthony Joshua.

Eddie Hearn, el promotor de Joshua, confirmó el jueves los informes de los medios de comunicación acerca de las conversaciones con el equipo de Paul, ya que Hearn busca asegurar lo que describió como una “pequeña salida” para su boxeador en las últimas semanas de este año.

Hearn comentó a la radio BBC sobre Joshua, un dos veces campeón mundial que no ha peleado desde que perdió contra Daniel Dubois en una pelea por el título de la FIB en septiembre de 2024.

“Ha estado fuera del ring por casi un año y medio. Si recibe varios millones de dólares para (además de terminar con la pausa que ha tenido en peleas) y tenemos la oportunidad de silenciar a este tipo que ha molestado a la comunidad del boxeo durante mucho tiempo, entonces tal vez. Hay mucho trabajo por hacer.”

Paul es un YouTuber convertido en boxeador que tiene un récord de 12-1 (siete KOs) y peleó por última vez en junio cuando venció al ex campeón de peso mediano Julio César Chávez Jr. por decisión.

Un mes después, Paul ingresó en el ranking de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo, por lo que necesitaría subir de peso si la pelea con Joshua se materializara.

“Definitivamente no está acordado todavía”, dijo Hearn, quien agregó que llamar a Paul un “YouTuber es un poco duro para lo que Jake ha hecho.”

Hearn señaló que la prioridad de Joshua es ponerse en forma para revivir su carrera.