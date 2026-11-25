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MÓNACO.- El astro italiano del tenis Jannik Sinner se sometió este martes a una cirugía menor en su rodilla derecha para tratar una lesión en la banda iliotibial, luego de que los tratamientos previos no dieran los resultados esperados. A través de Instagram, el jugador explicó que, tras algunos avances iniciales, la articulación no respondió como se preveía, por lo que decidió operarse e iniciar su recuperación sin fijar aún una fecha de regreso.

Sinner, quien días atrás advirtió sobre la necesidad de respetar los protocolos médicos para evitar complicaciones mayores, no compite desde que defendió su título de Wimbledon en julio para conquistar su quinto trofeo de Grand Slam. Esta inactividad le costó recientemente el número uno del ranking mundial ante Alexander Zverev y marca su segunda pausa prolongada en dos años, tras la suspensión de tres meses que cumplió en 2025 por un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje.

Tras perderse el Abierto de Estados Unidos, su rehabilitación podría dejarlo fuera del Abierto de Australia en enero de 2027, apuntando así a Roland Garros a finales de mayo.