Javier Aguirre recibe premio muy singular

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México.- México quedó eliminado de la Copa del Mundo ante Inglaterra en un intenso duelo que, tras 90 minutos de juego, terminó con marcador de (2-3). El resultado, que puso fin a la ilusión de millones de aficionados, también marcó el cierre de la etapa de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana, ya que el estratega anunció su salida después del encuentro y le deseó éxito a Rafael Márquez, su posible sucesor.

Durante el partido, el experimentado entrenador se robó los reflectores y se convirtió en tendencia a nivel mundial tras protagonizar un momento con Anthony Gordon, futbolista inglés al que lanzó un comentario ofensivo en pleno encuentro.

Las palabras de Aguirre provocaron las risas del jugador y quedaron registradas en la transmisión oficial. Ese instante no tardó en viralizarse en redes sociales y llevó al técnico mexicano a recibir un peculiar reconocimiento de carácter humorístico a nivel internacional.

En una parodia inspirada en los Globos de Oro, Aguirre fue nominado y posteriormente galardonado con el premio a la "Mejor Actuación de un Entrenador". La ceremonia fue conducida por el reconocido presentador James Corden, quien recordó el ya viral "Fuck you, Gordon" pronunciado por el entrenador mexicano.

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El reconocimiento tuvo respuesta por parte de Aguirre, quien se sumó a la broma y envió un mensaje de agradecimiento. En su intervención destacó el orgullo que sintió al dirigir al Tricolor y, fiel al tono humorístico de la parodia, volvió a lanzar una frase provocadora.

"Hola, soy Javier Aguirre. Gracias por este premio. Fue un honor ser el entrenador de la Selección Mexicana en esta última Copa del Mundo. Gracias a los aficionados que me han apoyado a lo largo de los años. ¡Viva México! Y Fuck you, James", mencionó.