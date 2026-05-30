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Jiménez busca ser máximo goleador

Es el mayor objetivo del delantero mexicano en la Copa del Mundo

Por El Universal

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Jiménez busca ser máximo goleador
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      México.- A sus 35 años, los sueños de Raúl Jiménez siguen siendo tan grandes como cuando era un niño y quería defender la camiseta de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo.

      El próximo 11 de junio ante Sudáfrica, se perfila para ser el delantero titular por primera vez en este escenario, pero todavía busca cumplir dos de sus mayores objetivos como profesional: meter un gol en el torneo de naciones más importante y, después, ser el máximo goleador en la historia del Tri.

      Actualmente, el delantero del Fulham cuenta con más de 40 goles con la camiseta de la Selección Mexicana, pero ninguno en Copas del Mundo.

      Sus 44 anotaciones lo tienen como el tercer máximo goleador en la historia del Tri, detrás de Jared Borgetti con 46 y de Javier ´Chicharito´ Hernández con 52. Sin embargo, no está desesperado por cumplir esas metas.

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      "Estoy tranquilo e ilusionado de que en este Mundial llegue ese tan ansiado gol, pero no estoy desesperado. Trabajaré para que llegue", mencionó antes del partido contra Australia.

      Su primer Mundial fue en Brasil 2014, donde jugó los últimos minutos del partido ante Brasil. En Rusia 2018, jugó frente a Alemania y en el partido de eliminación frente a Brasil. Finalmente, en Qatar 2022, aún recuperándose de su grave lesión en la cabeza, ingresó de cambio en los tres partidos de la fase de grupos.

      Ahora, en el estadio Banorte, donde vivió momentos históricos como aquella chilena frente a Panamá, confía en que podrá desahogar el grito de gol mundialista que no pudo en las tres ocasiones anteriores.

      "Un Mundial en casa es lo que nos toca vivir ahora y queremos demostrar. En el Azteca es donde inicié mi carrera y es un estadio que siempre será de mis favoritos por todo lo que representa para mí. Ahí pude ser campeón, anotar mi primer gol en Primera División, esperemos que sea un gran Mundial para toda la Selección, no sólo para mí y que hagamos historia juntos", mencionó.

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