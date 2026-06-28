Joao Pedro es baja con ADSL

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El Club Atlético de San Luis informó este sábado el estado de salud del delantero brasileño Joao Pedro, quien sufrió una lesión en la rodilla derecha y será sometido a una intervención quirúrgica, por lo que estará alejado de las canchas mientras cumple con su proceso de recuperación.

A través de un reporte emitido por el Departamento de Ciencias Médicas del club, se confirmó que el atacante fue diagnosticado con una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, una de las lesiones más delicadas para un futbolista profesional.

La institución potosina señaló que el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y que el tiempo de recuperación y rehabilitación permanecerá sujeto a la evolución que presente tras la operación, por lo que no se estableció una fecha estimada para su regreso a la actividad.

La noticia representa un duro golpe para el Atlético de San Luis, ya que Joao Pedro había iniciado la pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2026 y recientemente había marcado uno de los goles del equipo durante los encuentros amistosos de preparación.

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Ahora, el delantero brasileño iniciará un largo proceso de rehabilitación con el acompañamiento del cuerpo médico y de rehabilitación del club, con el objetivo de regresar en las mejores condiciones físicas una vez que complete satisfactoriamente cada etapa de su recuperación.