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Este miércoles la rivalidad entre TV Azteca y Televisa se pausó por unos minutos gracias a la Selección Mexicana, ya que una de las estrellas de la televisora del Ajusco como Jorge Campos, apareció en la transmisión de TUDN antes de que empiece el partido de vuelta contra Jamaica en el estadio BBVA de Monterrey.

A través de redes sociales se viralizó el video en el que Campos se mete a la transmisión de Televisa junto a Andrés Vaca y David Faitelson e incluso se rió junto a ellos.

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"Ven para acá, es una figura legendaria", dijo en primera instancia Faitelson como una invitación al exhistórico guardameta tricolor. "Pásale hombre, cambiándose de casa", agregó Vaca.Finalmente, el "Brody" se metió al palco de transmisión de Televisa y entre risas y falsos intentos de escaparse, compartió su pronóstico sobre el partido, aunque antes de irse de la transmisión lanzó la invitación para ver el partido en TV Azteca."Estoy muy contento, creo que México va a ganar hoy y ya saben no se lo pierdan nos vemos por allá", dijo Campos, lo que provocó la risa de los comentaristas de Televisa.Faitelson despidió a Campos entre risas y aseguró que "al final dijo Canal 5, uno de los grandes legendarios jugadores del futbol mexicano" y aprovechó para burlarse de Luis García, al mencionar que él también quería entrar a la transmisión de Televisa y le dijo: "no, tú no".