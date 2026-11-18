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En San Luis Potosí, vivir con lupus y otras enfermedades autoinmunes también significa enfrentar el costo de conseguir medicamentos, buscar atención especializada y cubrir tratamientos que no siempre están disponibles en los servicios públicos.

El 71 por ciento de las personas consultadas reportó gastar más de mil pesos mensuales para atenderse.

La falta de fármacos como hidroxicloroquina, micofenolato y metotrexato dificulta que los pacientes mantengan sus tratamientos. Además, 43 por ciento de las 28 personas que participaron en el diagnóstico local recurre a servicios médicos privados, de acuerdo con información del Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja (CETLU).

La capacidad de atención especializada también es limitada: de los 25 reumatólogos certificados en el estado, solo uno atiende a población pediátrica. A esto se suma la discriminación: a nivel nacional, más de 65 por ciento de las personas que respondieron el diagnóstico de CETLU dijo haberla sufrido. Los síntomas también pueden afectar la continuidad laboral y escolar de quienes viven con estas enfermedades.

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La propuesta de Ley Lupus y Autoinmunes ya fue aprobada en seis estados —Puebla, Morelos, Baja California Sur, Aguascalientes, Michoacán y Campeche— y presentada en 24 de las 32 legislaturas del país.

En San Luis Potosí, la iniciativa apenas fue expuesta ante la Comisión de Salud del Congreso este 18 de noviembre, después de haber sido entregada a la diputada Frineé Azuara Yárzabal el 6 de octubre.

Plantea crear un censo estatal de pacientes, establecer una semana de concientización y combatir la discriminación; hasta el 13 de noviembre reunía 456 firmas ciudadanas.